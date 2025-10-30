Orbán: Eldöntöttük, lesz 14. havi nyugdíj

Egy hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról, azt eldöntöttük, hogy lesz – mondta Orbán Viktor csütörtök esti Facebook-videójában. A kormányfő szerint

már csak a bevezetési rendjén dolgoznak.

Gulyás Gergely a csütörtök reggeli kormányinfón még azt mondta, „vizsgálják annak lehetőségét, hogy a 14. havi nyugdíjat hogyan tudják beszorítani a költségvetési keretek közé”. A miniszter ekkor úgy fogalmazott: „Szeretnék bevezetni, de egyelőre ilyen kormánydöntés nem született.”

Lázár János miniszter október 15-én lengette be, hogy a kormány a 14. havi nyugdíjat szeretne, és „kőkeményen azon vannak, hogy legyen is”. Másnap már Orbán is a 14. havi nyugdíj bevezetéséről beszélt, mondván, gőzerővel dolgoznak rajta.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hétfőn a parlamentben pedig még arról beszélt, hogy szerinte 2–4 év alatt lehetne bevezetni a 14. havi nyugdíjat, de ehhez „gazdasági erő is kell, ami megfogalmazása alapján összefüggésben van a békével”.

A GKI szerint egyébként súlyos kihívás lenne a 14. havi nyugdíj kifizetése, és az NGM is elismerte, hogy annak nem lesz járulékfedezete. Farkas András nyugdíjszakértő nem vetné el a kormány ötletét, viszont szerinte nem a klasszikus értelemben vett 14. havi nyugdíj lenne a jó megoldás, hanem annak korrigált verziója, amely a kisnyugdíjasoknak jobban kedvezhet.

A Fidesz amúgy már 2006-ban (ellenzékből) kampányolt a 14. havi nyugdíj mellett, de azóta sem valósította meg ezt a tervét. Idén februárban pedig írtunk róla, hogy a kormányzati választás előtti osztogatás akár 14. havi nyugdíjat is hozhat.