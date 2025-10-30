ByeAlex beszólt a halloweeni tökfaragást betiltó zebegényi polgármesternek: „Reggelig huhognék a kapuja előtt”

Kellemes péntek délutáni programnak ígérkezett a Pest vármegyei Zebegényben a meghirdetett tökfaragó rendezvény meleg teával, őszi dekorral, az iskolai szünet kellős közepén – reggelre azonban kiderült, hogy nem lesz belőle semmi, a település polgármestere, Ferenczy Ernő Ervin megvétózta az eseményt.

Tette mindezt az évente rendszerint felbukkanó „Magyarországon nincs halloween, Magyarországon mindenszentek van” érvelésre bocsátkozva. A polgármester a bejegyzésében azt írja, Zebegény közössége mindig is csendben, méltósággal, hittel élte meg a mindenszentek és a halottak napja időszakát.

Nem akarjuk, és nem is szabad átformálnunk a falut idegen minták szerint. Ez a falu őrzi a hagyományait – és ez így is marad

– utalt arra, hogy a település két önkormányzati képviselője mégis tökfaragó rendezvényt hirdetett.

Erre reagált a közösségi oldalán ByeAlex:

Én leszarom a halloweent és a tökfaragást, de ha nem lennék most itthon anyával – pont azért, mert apukám már nem él, és holnapután lenne a születésnapja is egyébként –, elmennék Zebegénybe tököt faragni a helyiekkel ennek a polgiúrnak a háza elé! A legveszélyesebb szellem-zombi tökfejet faragnám ki neki, és reggelig huhognék a kapu előtt

– írta szarkasztikusan az énekes.