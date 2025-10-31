November 15-től több pontban is módosul az Otthon Start, jól járnak az igénylők

A friss Magyar Közlönyben megjelent az a kormányrendelet, aminek értelmében november 15-től módosul az Otthon Start néhány feltétele.

A Bankmonitor összesítőjében olvasható, hogy a kormány például pontosította és konretizálta azokat a kivételeket, amelyek egy úgynevezett első lakásszerző esetében nem számítanak már meglévő ingatlannak (tehát hiába rendelkezett már ilyennel, a program szerint ettől még első lakásszerzőnek minősül).

Nem számít az az ingatlan, amelyet elbontott az igénylő, vagy amelynek bontását az építésügyi hatóság elrendelte. (Eredetileg az építési hatóság elrendelte, engedélyezte kifejezés szerepelt csak a rendeletben.)

Nem számít az az ingatlan, amelynek értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Meglévő ingatlan esetén az aktuális forgalmi érték, míg korábban eladott ingatlan esetén az eladási ár számít. (Itt nem történt érdemi változás.)

Nem számít az az ingatlan, amelyet haszonélvezettel terhelten szerzett a tulajdonos és ugyanazon haszonélvező a mai napig bent lakik. Ha már elidegenítették a kérdéses ingatlant, akkor az az elvárás, hogy az eladás pillanatáig a haszonélvezőnek az adott ingatlanban kellett laknia. (Itt eredetileg csak az volt megfelelő, ha a kérdéses lakás még az Otthon Start felvételekor is az igénylő tulajdonában van. Ha ezt a lakást korábban eladták, akkor az már meglévő lakásnak számított.)

További módosítás, hogy legfeljebb 180 napig egyszerre két ingatlanban is lehet 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start igénylőjének, ebben az esetben is első lakásszerzőként fogják őt értékelni.

Házastársak esetében korábban lehetett problémás, ha a felek egymást követően több ingatlanban volt fele-fele arányban tulajdonos és a tulajdoni lap adatai alapján néhány napig akár két ingatlanban is tulajdonosok voltak. November 15-től azonban, ha minden más feltételnek megfelel a kérdéses pár, akkor jogosult lehet a támogatott hitelre.

Szintén módosul a hónap közepétől az a nyomtatvány, amin nyilatkozni kell arról, hogy az igénylő megfelel-e az első lakásszerzés feltételeinek. Ha valaki azt nyilatkozza, hogy korábbi ingatlanját elbontották, a bontást elrendelték, akkor annak november 15-től ezt az építésügyi hatóság által kiállított, a lakóépület elbontásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal igazolnia is kell.

További fontos módosítás, hogy november 15-től az a magyar személy is megkaphatja az Otthon Start hitel, aki az EU valamely intézményében dolgozik például Brüsszelben.

Mindezeken túl a kövőben már nem kell teljesítenie a TB jogviszonyra vonatkozó feltételeket a megváltozott munkaképességűeknek és azoknak, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek.

Régi építkezések és új lakások finanszírozása

A program indulása óta csak 2022. január 1. után engedélyezett építkezések esetén lehetett a hitelt igényelni, újépítésű lakások vásárlása esetén pedig a használatbavételi engedélyt 2022. január elsejét követően kellett kiadni. A mostani módosítás értelmében ez a határidő megszűnik, korábban megkezdett építkezések befejezésére, illetve a korábban épített új lakások vásárlására is fel lehet használni a támogatott hitelt.

Az eddigi szabályok alapján az építési hitelt készültségi fokkal arányosan, utólag folyósította a bank, az első részlet lehívásához pedig elvárás volt a teljes önerő. November 15-től az építési hiteleket továbbra is szakaszosan fogják folyósítani a bankok, de az egyes részletek kifizetésére akár előzetesen – azaz az adott szakasz, készültségi fok beépítése előtt – is sor kerülhet. Ehhez azonban elvárás, hogy legyen megfelelő értékű pótfedezet a hitel mögött.

Könnyítés jön a korábban visszafizetett támogatások esetében

A jelenlegi szabályok alapján nem kaphatott Otthon Start hitelt az, akinél 3 éven belül egy korábban felvett lakástámogatása kapcsán elrendelték a támogatás, kamattámogatás visszafizetését.

November 15-től azonbnan ezen személyek is jogosultak lehetnek olyan esetben például, ha gyermekvállalás nemteljesülése miatt rendelték el korábban a visszafizetést, és az érintett ezzel kapcsolatban benyújtott méltányossági kérelmének a kormányhivatal helyt ad.