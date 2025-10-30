Újabb kárpátaljai magyar áldozata van az orosz-ukrán háborúnak

Újabb kárpátaljai magyar nemzetiségű áldozata van az orosz-ukrán háborúnak, írja a Kárpáti Igaz Szó. Sima Zoltán haláláról a Csapi Városi Tanács számolt be Facebook-oldalán. A közlemény szerint a tiszasalamoni férfiől október 31-én, pénteken katonai tiszteletadással vesznek búcsút szülőhelyén.

A közlemény szerint a férfi október 13-án Kelet-Ukrajnában, a donyecki területen lévő Kosztantinivka térségében vesztette életét, egy harci bevetés során, amikor az orosz megszállók FPV drónnal mértek csapást az ukrán hadsereg állásaira.

A Kárpáti Igaz Szó szerint már hetvennél több kárpátaljai magyar nemzetiségű vagy magyar gyökerekkel is rendelkező katona vesztette életét az orosz-ukrán háborúban.