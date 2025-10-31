Visszafordított Fradi-vonat: volt magyar-osztrák megbeszélés, a vasúttársaság szerint „tűzveszély” miatt nem tudtak továbbmenni

Egy héttel ezelőtt az osztrák határon megállították a Fradi-drukkerek különvonatát, amellyel a szurkolók az október 23-ai Salzburg elleni Európa Liga-mérkőzésre tartottak. Szijjártó Péter gyorsan intézkedett, és be is jelentette, hogy „a bécsi nagykövetségünk és a konzuljaink közvetítésével a két rendőrség megegyezett, és hogy a magyar rendőrök kíséretével a vonat hamarosan továbbindulhat”. De a szurkolói járatot végül mégsem engedték be Ausztriába. Szijjártó ezután botrányosnak és felháborítónak nevezte az eljárást, és közölte, hogy bekérették a külügyminisztériumba az osztrák nagykövetet.

Astrid Harz nagykövet bekéretésével kapcsolatban kedden kerestük az osztrák nagykövetséget és Szijjártó tárcáját is. A magyar fél napok óta nem válaszol arra, hogy volt-e megbeszélés a felek között, és ha igen, akkor mikor és kik vettek részt ezen. Rákérdeztünk arra is, hogy mi hangzott el a megbeszélésen, és hogy az osztrák nagykövet mivel magyarázta a vonat megállítását.

Az osztrák nagykövetség viszont válaszolt kérdéseinkre. Ebből annyi kiderül, hogy valamilyen egyeztetés volt a felek között. Mint írták:

Astrid Harz nagykövetet október 23-án bekérették a külügyminisztériumba. A magyar fél ismertette a magyar álláspontot, Harz nagykövet pedig az osztrák álláspontot. Kérjük megértésüket, hogy a megbeszélés tartalmával kapcsolatban nem áll módunkban további részleteket közölni.

A szurkolói vonat megállítása is szóba került szerdán a Harcosok Órájában, de Németh Balázs műsorvezető nem kérdezett rá Szijjártó Péternél a nagykövet bekéretésére.

A külügyminiszter a műsorban hosszasan ismertette a magyar álláspontot. Elmondta, hogy:

először azt mondták az osztrák rendőrök, hogy a vonat csak akkor mehet tovább, hogyha a magyar rendőrök kísérik tovább, holott korábban úgy volt, nem kell magyar rendőri kíséret Ausztriában. Ezt Szijjártó állítása szerint elintézték.

Ezután az osztrákok „kitalálták”, hogy mindenkinek le kell szállni a vonatról, és a magyar rendőröknek mindenkit egyesével újra át kell vizsgálni. Ez is megtörtént.

Ekkor az osztrák rendőrök azt közölték, hogy várnak egy jóváhagyást az osztrák belügyminisztériumból.

„Aztán egyszer csak az osztrák rendőrök és az osztrák vasutasok eltűntek a helyszínről” – mondta Szijjártó. Hozzátette:

Az osztrák hivatalos álláspont, amit nekem a külügyminiszter asszony folyamatosan közvetített, az az volt, hogy ehhez az osztrák kormánynak semmi köze, az osztrák belügyminisztériumnak semmi köze, ez az osztrák vasúttársaság autonóm döntése.

Az osztrák belügyminisztérium korábban azt állította, hogy a Fradi-szurkolók megrongálták a vonatot, ezért nem mehettek tovább Ausztriába, a MÁV-vezér szerint az osztrák vonatvezető nem volt hajlandó továbbvinni a Fradi-szurkolók vonatát. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) pedig csütörtökön arról írt, hogy a rendőröket szállító kocsi miatt nem közlekedhetett a fradisták vonata Ausztriában, mert a szerelvény ezen kocsija nem volt felkészítve a határon túli közlekedésre.

Ennek viszont ellentmond az osztrák vasúttársaság lapunknak küldött válasza. Miután úgy tűnik, abban egyetértenek a felek, hogy a döntést a Wiener Lokalbahnen hozta meg, így megkerestük a céget a történtekkel kapcsolatban. Válaszukban azt írták, hogy biztonsági okokból nem tudták folytatni útjukat a fradisták. Állításuk szerint