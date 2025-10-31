Demeter Szilárdtól kulturális nemzetépítést vár Orbán Viktor

„Nem szeretem, amikor a szekér megelőzi a lovakat” – mondta a 24.hu-nak Demeter Szilárd, amikor arról kérdeztük, mi lesz a feladata miniszterelnöki biztosként, miután távozik a közgyűjteményi központ éléről. A Hivatalos Értesítőből kiderült, hogy november elsejétől ő felel a „kulturális nemzetépítésért”. Orbán Viktor utasítása szerint miniszterelnöki biztosként

a) kidolgozza a kulturális nemzetépítés átfogó kormányzati stratégiáját, ezzel összefüggésben koordinálja a kulturális, az oktatási, a tudományos és a technológiai szféra együttműködését;

b) javaslatokat készít a nemzeti digitális kulturális ökoszisztéma kiépítése és a magyar tartalomgyártás ösztönzése érdekében, ideértve az archívumok, a tudásplatformok, a streamingrendszerek és a mesterségesintelligencia-alapú fejlesztések támogatását;

c) javaslatot tesz a nemzeti identitást erősítő programok megvalósítására az oktatás, a média és a közösségi terek területén, és koordinálja ezeket;

d) a kulturális nemzetépítés mérhetősége érdekében kidolgozza a kulturális teljesítmény értékelési rendszerét, valamint javaslatot dolgoz ki egy nemzeti kulturális tudásközpont létrehozása és működtetése céljából.

Demeter Szilárd biztosi tevékenységét személyesen a kormányfő irányítja. Titkárság nem segíti munkáját. Orbán Viktor korábban hét miniszterelnöki biztost nevezett ki.