demeter szilárdkinevezésorbán viktor
Belföld

Demeter Szilárdtól kulturális nemzetépítést vár Orbán Viktor

Szajki Bálint / 24.hu
admin Farkas György
2025. 10. 31. 06:45
Szajki Bálint / 24.hu

„Nem szeretem, amikor a szekér megelőzi a lovakat” – mondta a 24.hu-nak Demeter Szilárd, amikor arról kérdeztük, mi lesz a feladata miniszterelnöki biztosként, miután távozik a közgyűjteményi központ éléről. A Hivatalos Értesítőből kiderült, hogy november elsejétől ő felel a „kulturális nemzetépítésért”. Orbán Viktor utasítása szerint miniszterelnöki biztosként

  • a) kidolgozza a kulturális nemzetépítés átfogó kormányzati stratégiáját, ezzel összefüggésben koordinálja a kulturális, az oktatási, a tudományos és a technológiai szféra együttműködését;
  • b) javaslatokat készít a nemzeti digitális kulturális ökoszisztéma kiépítése és a magyar tartalomgyártás ösztönzése érdekében, ideértve az archívumok, a tudásplatformok, a streamingrendszerek és a mesterségesintelligencia-alapú fejlesztések támogatását;
  • c) javaslatot tesz a nemzeti identitást erősítő programok megvalósítására az oktatás, a média és a közösségi terek területén, és koordinálja ezeket;
  • d) a kulturális nemzetépítés mérhetősége érdekében kidolgozza a kulturális teljesítmény értékelési rendszerét, valamint javaslatot dolgoz ki egy nemzeti kulturális tudásközpont létrehozása és működtetése céljából.

Demeter Szilárd biztosi tevékenységét személyesen a kormányfő irányítja. Titkárság nem segíti munkáját. Orbán Viktor korábban hét miniszterelnöki biztost nevezett ki.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nagyot buktak a holland szélsőségesek, sikert arattak a liberálisok: Orbán barátja aligha kerül kormányra
Padlót fogott a repülőrajt: Nagy Márton szerint a gazdasági növekedés idén csupán 0,5 és 1 százalék között alakul
Videón, ahogy Hilarion metropolita az orosz FSZB központjában lövöldözik
Több mint két tonna kokaint foglaltak le Dominikán, egy magyar férfi volt a bűnszervezet feje
Karácsony Gergely a Szigetről: Bocsánat, de szerintem nem Gerendai Károly ment Magyar Péterhez, hanem fordítva
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik