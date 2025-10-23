Orbán: A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma

Ez már az űrből is látszik – kezdte a beszédét Orbán Viktor a Kossuth téren a tömeg méretére utalva. „Isten hozta a szabadság vándorait! Zászlót, hitet és reményt hoztatok magatokkal, éppúgy, mint 1956. október 23-án” – mondta.

Ma újra 56 moraját halljuk, megmutatjuk a világnak, hogy Magyarország nem felejt, nem engedi el a hőseit, és bármikor kész újakat teremteni.

„Isten hozta a Békemenetet, Magyarország legnagyobb politikai erejét, Közép-Európa, de talán egész Európa legnagyobb és legfontosabb politikai mozgalmát, amely a brüsszeli elnyomókkal szemben képes volt megmenteni a hazáját” – mondta, és hozzátette: ez a közösség volt képes kormányon tartani 16 évig Európa egyetlen keresztény, konzervatív kormányát, és megtartani Magyarországot migránsmentes országként.