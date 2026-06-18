fővárosi önkormányzatszolidaritási hozzájárulásbudapestkarácsony gergely
Belföld

Fellélegezhet a főváros: Újabb haladékot ad a kormány a szolidaritási hozzájárulásra

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 06. 18. 21:27
Kőrös Gábor / 24.hu

Újabb haladékot kap Budapest a 2026-os szolidaritási hozzájárulás részleteinek befizetésére – derült ki a Magyar Közlönyben csütörtökön este megjelent pénzügyminiszteri rendeletből.

Ennek értelmében Kármán András pénzügyminiszter átütemezte Budapest Főváros Önkormányzatának fizetési kötelezettségét. A rendelet indokolása szerint a főváros nehéz anyagi helyzetének rendezése és működőképességének megőrzése miatt volt szükség a módosításra. A változás alapján

  • a főváros áprilisra előírt 37,1 milliárd forintos,
  • valamint júliusra eső 11,7 milliárd forintos részletét 0 forintra írják át,
  • az októberi részletet viszont 37,1 milliárdról 86 milliárd forintra emelik.

A rendelet arról is rendelkezik, hogy ha Budapest a módosított részösszegek valamelyikét már befizette, azt a Magyar Államkincstár visszautalja.

Karácsony Gergely főpolgármester és az Orbán-kormány között hosszú ideje éleződött a konfliktus sok más ok mellett a szolidaritási hozzájárulás mértéke, és annak beszedési módja miatt is. Áprilisban a  Magyar Államkincstár, a választások után 60 nap haladékot adott Budapestnek a 37,1 milliárdos áprilisi részletre, miután a főváros azzal érvelt, hogy az inkasszó veszélyeztetné a bérek és ellátások kifizetését.

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