Magyar Péter Brüsszelben: Nem pártpolitikai okokból fogunk vétózni, hanem a magyar érdek alapján

Magyar Péter a rövid sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az EU-s vezetők nagy várakozással fogadják Magyarországot a Tanács ülésén. Azt is elmondta, hogy a Európai Tanács többi vezetőjével biztosan nem fognak mindenben egyetérteni, a Tisza-kormány célja az, hogy a magyar embereket képviselje az EU-ban.

Nem belpolitikai vagy pártpolitikai okokból fogunk vétózni, hanem a magyar érdek alapján

– mondta a miniszterelnök, aki szerint már ez újdonság lesz az előző miniszterelnökhöz képest.

Egy Európai Bírósági ítélet miatt Magyarország napi 1 millió eurót fizet, amiért az Orbán-kormány nem hajtott végre az EU-s szabályozásokat migrációs kérdésekben, például kivezette a tranzitzónákat az országban. A büntetéssel kapcsolatban Magyar azt mondta, a Tisza-kormány egyelőre kármentésben van. A miniszterelnök a migrációval kapcsolatban úgy fogalmazott:

ugyanazt fogjuk elérni eredményként, amit az előző kormány el akart érni, csak úgy, hogy ne kelljen fizetni napi egymillió eurót.

V4-találkozó

Magyar Péter Brüsszelben találkozott Donald Tusk lengyel, Robert Fico szlovák és Andrej Babiš cseh miniszterelnökkel, ezzel hosszú idő után újra volt V4-es egyeztetés az Tanács-ülés előtt. A miniszterelnök arról számolt be, hogy a kormányfők elfogadták a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ra, ahol a Közép-Európa jövőéről egyeztetnek majd.

Mindannyian egyetértettünk abba, hogy újraindítjuk V4-együttműködést

– tette hozzá a magyar kormányfő.

Ezen kívül Magyar Péter csütörtökön egyeztetett Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével a hetes cikkes eljárás leállításáról, amelyet az uniós alapértékeket (pl. jogállamiság, emberi jogok) súlyosan és tartósan megsértő tagállamokkal szemben alkalmaznak. A miniszterelnök részt vett az Európai Néppárt állam- és kormányfőinek gyűlésén és volt egy rövid megbeszélése Robert Ficóval is négyszemközt.