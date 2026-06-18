Kormányhatározat: Legfeljebb 500 katona áthaladhat Magyarországon

A kormány engedélyt adott arra, hogy a fekete-tengeri aknamentesítési művelethez kapcsolódó csapatmozgások Magyarország határátlépésével is járhassanak – derült ki a csütörtöki Magyar Közlönyből. A vonatkozó kormányhatározat szerint Magyarország engedélyezi az OP REASSURANCE MCM Black Sea művelethez kapcsolódó, határátlépéssel járó csapatmozgásokat. A döntés a korábbi, 2024-es kormányhatározat mellékletét egészíti ki.

A határozat alapján az áthaladás a nemzetközi mandátum időtartamára szól, egyidejűleg legfeljebb 500 fő vehet részt benne. A célországként, illetve tervezett helyszínként Romániát, Bulgáriát és Törökországot jelölték meg.

Az OP REASSURANCE Kanada európai katonai szerepvállalásának része, az MCM Black Sea pedig a Fekete-tenger térségében végzett aknamentesítési feladatokra utal. A kanadai védelmi minisztérium leírása szerint a tevékenység célja a tengeri aknák azonosítása és hatástalanítása, különösen a NATO-országok partjaihoz sodródó veszélyforrások miatt.