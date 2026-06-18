Orbán drámai búcsúja Brüsszeltől

Orbán Viktor szerda délután beült egy negyedik emeleti, irodává alakított lakás nagyszobájába. A szoba sarkába egy nagy asztalt toltak be, mögötte az ablakon át az Európai Tanács épülete látszott, visszautalva arra, hova járt korábban Brüsszelben miniszterelnökként a most ellenzéki Fidesz vezetője.

A képbe csak az rondított bele, hogy Orbán és a mellette ülő Bóka János között nemcsak a tanácsnak, hanem a bizottságnak a főépületét, a Berlaymontot is látni lehetett. Az X-alakú, brutális méretű épület sarkaira sűrűn helyeznek el politikai üzeneteket, most például hatalmas betűkkel látszott rajta, hogy

Demokrácia.

Az Orbán mellett ülő Bóka korábban a magyar kormány legfontosabb uniós embere volt. Az államtitkárságból miniszteri szintre emelt Európai Ügyek Minisztériumának vezetője, aki nem csupán a koordinációt irányította, de ő töltötte be a három legfontosabb EU-s szerepkör másik fontos elemét is: ő volt a serpa.

A serpák feladata az, hogy az Európai Tanácsban segítsék a miniszterelnökök munkáját, ők az egyetlenek, akik beülhetnek a tanácsi csúcsokra a miniszterelnökök mellé. Az EU döntéshozatala bonyolult, legjobban talán a miniszterelnökök csúcstalálkozóit ismerjük belőle. Ezek a csúcstalálkozók, amelyeket Európai Tanácsnak neveznek, valójában nem törvényalkotó találkozók. Jóval inkább politikai gyűlések, amelyeken a miniszterelnökök politikai irányt mutatnak, amelyet később a kormányok minisztereiből álló, de nagyon hasonló nevű Európai Unió Tanácsa fogad el, utóbbi ugyanis része az EU-s jogalkotásnak.

A hatalom csúcsa

A legfontosabb politikai közeg mégis az Európai Tanács. Hiába van három fontos szerve az Európai Uniónak, a választókat közvetlenül képviselő parlament és a végrehajtást intéző bizottság valódi politikai hatalma eltörpül a tanács mellett. Ennek egyszerű oka van: a tagországok fizetik a számlát, ezért nekik van a legnagyobb beleszólásuk abba, mire és hogyan költsük el. Ezt csak felügyelni és korlátozni tudja a többi intézmény.

Ennek, az EU legfontosabb hatalmi központját jelentő találkozónak volt állandó résztvevője Orbán Viktor miniszterelnök 16 éven keresztül. 2010 óta majdnem minden tanácsülésen ott volt, sőt, a nagy részét alakította is. Orbán szerepe idővel túlméretezetté vált Magyarország politikai és gazdasági súlyához képest.