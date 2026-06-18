Magyar Péter kiszedetett egy részt Ukrajnáról a közös uniós nyilatkozatból

4 órás intenzív vita után tudtuk lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Az állam- és kormányfői csúcs záródokumentumába Ukrajna kapcsán csak már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat. Valamint Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán kezdeményezésemre utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel. Nem volt egyszerű. Másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Így is lehet, ha valaki nemcsak asztalt borogatni és félelmet kelteni jön, hanem igyekszik kompromisszumot találni.

– írja Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. Ukrajna uniós csatlakozásáról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenlétében kezdtek el vitatkozni a miniszterelnökök, de az eredeti tervektől eltérően jóval Zelenszkij távotása után is folytatták azt. Ennél rövidebb vitára számítottak korábban.

Ukrajna gyorsított csatalkozására egyébként nincs valódi politikai esély, az ukránok azt akarták elérni, hogy az első megnyitott tárgyalási klaszter (a tárgyalási dossziék tematikus csoportja) mellett a maradék ötöt is megnyissák, így gyorsabban haladhasson a rendes csatlakozási tárgyalás. Ez a szövegben végül nem szerepel, csak annyi, hogy a tanács várja, hogy a többi klasztert is megnyithassák, és az érdemalapú bővítést támogatja.