ukrajnamagyar pétereu-csúcseurópai tanács
Nagyvilág

Magyar Péter kiszedetett egy részt Ukrajnáról a közös uniós nyilatkozatból

Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 18. 23:53
Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP
De több mint egy éve először közös nyilatkozatot adtak ki Ukrajnáról.

4 órás intenzív vita után tudtuk lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Az állam- és kormányfői csúcs záródokumentumába Ukrajna kapcsán csak már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat. Valamint Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán kezdeményezésemre utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel. Nem volt egyszerű. Másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Így is lehet, ha valaki nemcsak asztalt borogatni és félelmet kelteni jön, hanem igyekszik kompromisszumot találni.

– írja Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. Ukrajna uniós csatlakozásáról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenlétében kezdtek el vitatkozni a miniszterelnökök, de az eredeti tervektől eltérően jóval Zelenszkij távotása után is folytatták azt. Ennél rövidebb vitára számítottak korábban.

Ukrajna gyorsított csatalkozására egyébként nincs valódi politikai esély, az ukránok azt akarták elérni, hogy az első megnyitott tárgyalási klaszter (a tárgyalási dossziék tematikus csoportja) mellett a maradék ötöt is megnyissák, így gyorsabban haladhasson a rendes csatlakozási tárgyalás. Ez a szövegben végül nem szerepel, csak annyi, hogy a tanács várja, hogy a többi klasztert is megnyithassák, és az érdemalapú bővítést támogatja.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Robert Fico a Magyar Péterrel való találkozóról: Mindkettőnk érdeke a folytatás
Zelenszkij Brüsszelben: Teljes egyhangúság van Ukrajna EU-csatlakozásáról
Az EP elnöke egyetértett Magyarral: le kell zárni a Magyarország ellen zajló uniós eljárást
Orbán Anita Bécsben járt előkészíteni a magyarországi C5-találkozót
AI-szerelem: A csetbot az igazi?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik