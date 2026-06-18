Bakács Tibor Csiszár Jenőről: Ha be tudja bizonyítani a bíróság előtt, hogy én hazudtam, és nem ő, az fantasztikus

Havas Henrik nemrég egy interjúban mesélte el, hogy tudomására jutott, hogy annak idején Bakács Tibor írta meg Csiszár Jenő szakdolgozatát. Bakács is elismerte, hogy valóban így történt, hozzátette: oldalanként 1500 forintot kért cserébe.

A minap a Fókuszban is foglalkoztak a témával, ott Bakács azt mondta, örül, hogy az ügy már elévült, mert el tudná képzelni, hogy őt büntetnék meg miatta. Az is kiderült, nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy megírta más diplomamunkáját.

Csiszár Jenő ügyvédje az RTL-nek azt mondta, ügyfele a magánéletét érintő valótlan bulvárhírekre sem most, sem a jövőben nem kíván reagálni.

Bakács Tibor újra megszólalt az ügyben

Bakács Tibor a héten saját csatornáján foglalta össze a történteket 5 percben, majd megosztotta, hogy Csiszár ügyvédje perrel fenyegetőzött.

Nagyon vicces a dolog, mert ahogy gerjed ez a magyar politikai közélet – vagy oszlik, vagy maszatolódik, nem tudom, mi a pontos szó. Kijött hozzám az RTL, és ők is forgattak nálam. Ők hosszabban kérdeztek. Aztán fölhívta az RTL-t a Csiszár Jenő ügyvédje, hogy ha mindaz, amit én beszélek, az adásba kerül, akkor beperelnek a magyar bíróságon, és bebizonyítják azt, hogy hazudok

– idézi a 168.hu Bakácsot, aki ezután elmondta: 2011-es szalámilopási ügye után megfogadta, hogy soha többé nem fog hazudni, és ehhez tartja is magát. Az egykori újságíró-kritikusra a bolti lopásért 50 ezer forint pénzbírságot szabtak ki. Utána teljesen visszavonult a közélettől.

„A világi törvények szerint megbűnhődtem érte. Az még érdekesebb volt, hogy utána szarrá daráltak, karaktergyilkosság, amit akartok. Nem baj, most ne menjünk bele. Segédmunkás lettem, de korábban nem az voltam” – mondta ezzel kapcsolatban, majd így folytatta:

Amikor hallom, hogy mivel fenyegetnek engem, akkor egyrészről szívesen elnevetném magam, mert azt mondanám, hogy nem lehet egy embert kétszer karaktergyilkolászni. Tehát a Bakinak annyi, vége – vagy nem…? Tényleg magyar bíróság elé fogok vonulni, ahol Csiszár Jenő bebizonyítja, hogy én hazudok, és ő írta?! Mondok egy nagyon jó bizonyítási formát: nagyon szívesen bármikor beszélgetek vele kamerák előtt [Elliot] Aronsonról, mert abból írtam a dolgozatot. Szerintem mind a mai napig nem olvasott egy sort se. Most, ha látja ezt a felvételt, és elkezd olvasni, szerintem az egy év – azt nem fogja kivárni, amíg valamennyire tisztában lesz ezzel.

Szerinte „fideszes módszer”, hogy őt vádolják hazugsággal

Azért készítettem el ezt a felvételt, mert úgy látom, hogy hiába bukott meg a Fidesz, Orbán Viktor és a hatalma, a pestis tovább terjed. A klasszikus Fidesz-technika volt, hogy egy ártatlan embert megvádolok a saját bűnömmel. Nem tudom, mennyit hazudott Csiszár Jenő az életében, de ha be tudja bizonyítani a bíróság előtt, hogy én hazudtam, és nem ő, az fantasztikus. És hogy van humorérzékem: szeretném, hogy a Schiffer [András] legyen a védőügyvédem

– fogalmazott Bakács Tibor.

„Eszembe jutott az is, hogy ha lenne bennem elég bátorság, és ha nem lennének a fiaim-lányaim, akkor nagyon szívesen öngyilkos lennék, mert annyira utálom ezt az országot, ezeket az embereket, akik miután mindent elvettek tőlem, még azt is el akarják venni tőlem, ami az enyém. Én csak az igazat mondom. Na, puszi” – zárta mondandóját.

Figyelem! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot!

Havas később így értékelte a kialakult helyzetet, amit ő maga idézett elő: