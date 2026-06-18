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Szórakozás

Gulyás Eszter és Somos András ATV-s kollégája sírva fakadt, amikor felkérték keresztszülőnek

Somos András és Gulyás Eszter
Olajos Piroska
admin Csontos Kata
2026. 06. 18. 21:03
Somos András és Gulyás Eszter
Olajos Piroska

Tavaly kisfia született Gulyás Eszternek és Somos Andrásnak, az ATV műsorvezetőinek. Az Ede Fülöp nevű babát nemrég megkeresztelték, keresztanyja pedig nem más lett, mint a szülők korábbi munkatársaKrug Emília. A műsorvezető közösségi oldalán írt arról, hogyan kérték fel keresztszülőnek, és a keresztelőről is mutatott pár képet.

Sose felejtem el, amikor egy ATV-s szezonnyitó kerti partin Gulyás Eszterrel arról beszélgettünk, hogy gondolkodnak az akkor még a pocakjában figyelő Ede keresztelőjén, és meg is van, kiket szeretnének keresztszülőknek, ha vállalják… kicsit titokzatos volt, de közben nagyon mosolygott. Könnyek között ugrottam a nyakába, annyira örültem! Es végre vasárnap a Jóisten előtt is megígértük, hogy ott leszünk mindig Ede mellett.

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Két keresztnevet kapott a kisfiú.
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