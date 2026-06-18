Gulyás Eszter és Somos András ATV-s kollégája sírva fakadt, amikor felkérték keresztszülőnek

Tavaly kisfia született Gulyás Eszternek és Somos Andrásnak, az ATV műsorvezetőinek. Az Ede Fülöp nevű babát nemrég megkeresztelték, keresztanyja pedig nem más lett, mint a szülők korábbi munkatársa, Krug Emília. A műsorvezető közösségi oldalán írt arról, hogyan kérték fel keresztszülőnek, és a keresztelőről is mutatott pár képet.

Sose felejtem el, amikor egy ATV-s szezonnyitó kerti partin Gulyás Eszterrel arról beszélgettünk, hogy gondolkodnak az akkor még a pocakjában figyelő Ede keresztelőjén, és meg is van, kiket szeretnének keresztszülőknek, ha vállalják… kicsit titokzatos volt, de közben nagyon mosolygott. Könnyek között ugrottam a nyakába, annyira örültem! Es végre vasárnap a Jóisten előtt is megígértük, hogy ott leszünk mindig Ede mellett.