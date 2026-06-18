a nap legfontosabb híreia nap híreinapi szummanapi hírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026. június 18.

NICOLAS TUCAT / AFP
24.hu
2026. 06. 18. 20:42
NICOLAS TUCAT / AFP
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bakács Tibor Csiszár Jenőről: Ha be tudja bizonyítani a bíróság előtt, hogy én hazudtam, és nem ő, az fantasztikus
Régi országházi embert vett maga mellé sajtófőnöknek Forsthoffer Ágnes
Lemondta összes nyári fellépését Kis Grófo: „Az orvosaim figyelmeztettek, hogy ezt így nem szabad tovább csinálnom”
„Mániás szakaszba került” – Noszály Sándor kórházba került, testvére szólalt meg az állapotáról
AI-szerelem: A csetbot az igazi?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik