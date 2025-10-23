Kutyapártos passzivistákat vittek be az éjjel a rendőrök
„Sajnos ma csak Újpest-Központban lesz pult, valami félreértés miatt bevittek a rendőrök hajnalban 3 újpesti passzivistát, Editet, Kárment és Botit, miközben békepárti üzenetekkel láttuk el a békemenet útvonalát. A fejleményekkel jelentkezünk! A béke nem várhat!” – írta csütörtök reggel a Facebookon Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt listavezetője, hozzátéve a Kígyó-szigetet védő katonák orosz nyelven megfogalmazott üzenetét is, amely a putyini invázió kezdeti napjaiban futott be nagy karriert a nyilvánosságban („Orosz hadihajó, húzz a faszba!”). A képek tanúsága alapján többek között ezt a mondatot fújták fel az úttestre a kutyapártosok, amikor az intézkedés megtörtént.