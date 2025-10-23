békemenetfidesznemzeti menetoktóber 23
Élő Belföld

„A rendszerváltás óta nem volt ekkora tétje október 23-nak” – a Fidesz Békemenettel, a Tisza Nemzeti Menettel ünnepel

Mohos Márton / 24.hu
admin Mázsár Tamás admin Rugli Tamás
2025. 10. 23. 06:59FRISSÍTVE: 2025. 10. 23. 08:23
Mohos Márton / 24.hu
Orbán Viktor a Kossuth téren mond beszédet, Magyar Péter pedig a Hősök terén. Kövesse élőben a nap eseményeit élő hírfolyamunkban.
08:22
Mázsár Tamás

Kutyapártos passzivistákat vittek be az éjjel a rendőrök

„Sajnos ma csak Újpest-Központban lesz pult, valami félreértés miatt bevittek a rendőrök hajnalban 3 újpesti passzivistát, Editet, Kárment és Botit, miközben békepárti üzenetekkel láttuk el a békemenet útvonalát. A fejleményekkel jelentkezünk! A béke nem várhat!” – írta csütörtök reggel a Facebookon Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt listavezetője, hozzátéve a Kígyó-szigetet védő katonák orosz nyelven megfogalmazott üzenetét is, amely a putyini invázió kezdeti napjaiban futott be nagy karriert a nyilvánosságban („Orosz hadihajó, húzz a faszba!”). A képek tanúsága alapján többek között ezt a mondatot fújták fel az úttestre a kutyapártosok, amikor az intézkedés megtörtént.

08:08
Rugli Tamás

November 4-ig lobogni fog a forradalom lángja, amit Magyar Péterék gyújtottak a Nagy Imre téren

„Idén is meggyújtottuk a forradalom lángját Budapesten, a Nagy Imre téren. A láng egészen november 4-ig fog lobogni. Köszönöm a budai Tisza Szigeteknek, hogy tavaly felélesztették ezt a szép hagyományt és hogy tavaly óta őrizték a lángot!” – tette közzé Facebook-oldalán Magyar Péter, aki egyúttal szintén arra kérte híveit, hogy legyenek minél többen a Tisza Párt Nemzeti Menetén a forradalom évfordulóján.

„Sokan leszünk, vigyázzunk egymásra és mutassuk meg Magyarország szebbik, derűsebb arcát! Kérlek benneteket, hogy legyünk méltóak ‘56 hőseihez és ne üljünk fől semmilyen provokációnak! A propagandistákat nyugodtan nézzétek levegőnek” – adta meg a tiszás gyűlés alaphangját a pártelnök.

08:00
Rugli Tamás

Amikor Orbán legutóbb beszédet mondott nemzeti ünnepen, lepoloskázta az ellenfeleit

Legutóbb, amikor Orbán Viktor nagy közönség előtt mondott beszédet egy nemzeti ünnepen – idén március 15-én –, poloskának nevezte a politikai ellenfeleit és kritikusait. Nem sokkal később a kormányfő ugyan magyarázodni kezdett, és a kormánysajtó is komoly energiát fektetett annak kommunikálására, hogy Orbán kizárólag Magyar Péterre gondolt, de aztán szeptemberben, a Harcosok Klubja első „edzőtábora” előtt ismét többes számban poloskázott egyet a miniszterelnök.

Ruff Bálint, a Partizán Vétó szerkesztője ezzel kapcsolatban azt mondta a 24.hu-nak, bízik benne, hogy hasonló kijelentésre nem vetemedik ezúttal a kormányfő, de különösebb illúziói nincsenek.

Kapcsolódó
„Orbánnak valójában ez már mindegy” – Ruff Bálint a mai politikai rendezvények jelentőségéről
A fideszes Békemenet és a tiszás Nemzeti Menet előtt arról kérdeztük a politikai tanácsadót, hogy mi a valódi jelentősége az ünnepi rendezvényeknek, és hogy vajon újra poloskázik-e Orbán Viktor.
07:53
Rugli Tamás

Van busz? És CBA utalvány?

A Tisza állítása szerint a Fidesz az elmúlt napokban-hetekben végig igyekezett szabotálni a rendezvényüket, így például azt is próbálták megakadályozni, hogy buszokat béreljen a párt a nemzeti ünnepre. A Tisza sajtóosztálya a 444-nek azt írta, több, buszbérbeadással foglalkozó cég is jelezte a pártnak, hogy a Fidesz fenyegetései miatt nem tudja odaadni a buszait a Tisza szigeteknek.

Magyar Péter egy Facebookon terjedő kép alapján azt is állította, hogy ingyenes utaztatást, élelmiszercsomagot és CBA-utalványt ígérnek a Békemenet résztvevőinek. A CBA egy közleményben annyit reagált erre, hogy: „a CBA nevével a közösségi oldalakon és az interneten visszaéltek. A CBA Kereskedelmi Kft. nem adott és nem ajánlott fel semmilyen gyülekezési törvény hatálya alá eső rendezvény támogatására CBA-utalványt. Elhatárolódunk ettől a megtévesztő álhírtől, az álhír terjesztőivel szemben fontolóra vesszük a jogi lépések megtételét.”

A kedélyeket még tovább borzolta előzetesen, hogy bár Magyar a Műcsarnok lépcsőjéről akart beszédet mondani (onnan, ahol Orbán Viktor is beszélt 1989-ben, Nagy Imréék újratemetésén), de erre nem kapott engedélyt.

07:51
Rugli Tamás

Mit csinál ma a Tisza?

A tervek szerint 14.00 órakor indul Magyar Péterék Nemzeti Menete Budapesten a Deák Ferenc térről a Hősök terére. Magyar szerint azért ide mennek, mert „a Kossuth tér kicsi lenne az emberséges és működő Magyarország mellett kiálló százezreknek”. A Tisza Párt vezetője arra készül, hogy az eddigi legnagyobb rendezvényüket tartják meg ezen a napon.

A Tisza elnöke a békemenetelőket is várja a saját rendezvényükre, szerinte pont át is rénének a Nemzeti Menetre, így „a Fidesz-szavazók is könnyen részt vehetnek a Tisza rendezvényén, hogy közösen emlékezzenek meg az 56-os hősökről” – ecsetelte még korábban a Tisza Párt elnöke.

Magyar azt is hozzátette korábban: azért is örülne a Fidesz-szimpatizánsoknak, mert akkor nemcsak a propagandán keresztül, hanem első kézből is hallanák, hogyan fog a Tisza-kormány minden magyart képviselni.

Gulyás Gergely miniszter Magyar kijelentésével kapcsolatban azt mondta, hogy még üdvözölné is az ötletet, „hogyha a Tisza Párt által teremtett politikai kultúra lehetővé tenné, hogy a másképp gondolkódók is részt vegyenek az ő ünnepségeiken, de mivel az elmúlt másfél évben egy olyan gyűlöletközösség jött létre, ami másokat gyaláz, megbélyegez lesajnál, ezért kifejezetten furcsa az, hogy valaki úgy tesz, mint hogyha ott magukon kívül bárki mást szívesen látnának”.

07:27
Rugli Tamás

Békemenet-történelem: Dopeman ellen ugyanúgy vonultak már a fideszesek, ahogy Soros György ellen is

Ez lesz sorban a 11. békemenet, a kormányoldal tavaly, az EP- és önkormányzati választás előtt jubilált: a végtelenségig fokozva az élethalál kérdése tematikát. Arról az eseményről talán az maradhatott meg leginkább az érdeklődőknek, hogy a Margit-szigeten felállított színpadon Vidnyánszky Attila rendezésében gyerekek jajongta, hogy nem akarnak háborút.

A NER-propaganda nehéztüzérsége, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítváy még 2012 januárjában szervezte meg az első Békemenetet. Ennek azért érezték szükségét, mert a miniszterelnöki székbe épp csak visszahuppant Orbán Viktor nagyon hamar szembe találta magát a fél világgal: ekkor kezdődött a harc Brüsszellel, mivel az unió nem nézte jó szemmel, hogy a kormány új Alaptörvényt ír, ahogy azt sem, hogy olyan kétharmados törvényeket nyom át az Országgyűlésen, melyek érdemben írják át az alkotmányos berendezkedést. De a Nemzetközi Valutaalappal is ekkortájt akasztotta össze bajszát Orbán.

Tavaly a kerek évforduló előtt tisztelegve összefoglaltuk az első kilenc vonulás eseményeit, felidézve egyebek között az egyetlen vidéki békemenetet, Széles Gábor és Bencsik András nagy szakítását, és azt az esetet is, amikor részint Dopeman ellen meneteltek a kormány hívei.

Kapcsolódó
Ma jön a tizedik békemenet – visszatekintünk az első kilencre
Az elmúlt 12 évben valóságos intézménnyé – az Orbán-kormányok egyik legfontosabb erődemonstrációs eszközévé – vált a rendezvény. A kegyelmi ügy és Magyar Péter feltűnése után ismét nagy szüksége van a Fidesznek a tábor összerántására.
07:12
Rugli Tamás

„Ki az a Zsolti bácsi?”– felirattal várja a Momentum a Békemenet résztvevőit a gyülekezőnél

„Gondolkozzon el mindenki: hogy hogyan jutott ide a gyermekvédelem? Hogyan kapott kegyelmet egy pedofil-segítő? Miért léptette elő az állampárt azt, akiről tudták, hogy 10 éve nyomozás folyik ellene? Számtalan megválaszolatlan kérdés és ugyanennyi áldozat. Az ország és a gyermekvédelem is romokban, erről pedig a Fidesz tehet” – mondta el szerda este közzétett videójában a Momentum országgyűlési képviselője, Gelencsér Ferenc, prezentálva egyúttal azt is, hogy békemenetelőket a gyülekezőnél, az Elvis Presley téren egy járdára magasnyomású mosóval felírt „Ki az a Zsolti bácsi?”– felirat várja majd.

Minderről egy videót is közzétett az ellenzéki párt korábbi elnöke.

07:06
Rugli Tamás

Mit csinál ma a Fidesz?

Békemenetel.

A menet reggel 9 órakor indul az Elvis Presley térről, és a Margit-hídon, Nyugati téren és Alkotmány utcán át érkezik a Kossuth Lajos térre, ahol a tervek szerint Orbán Viktor 13 órakor kezdi meg az ünnepi beszédét. Utána pedig „sovány malac vágtában” Brüsszelbe megy az EU-csúcsra.

A kormányoldal nagy jelentőséget tulajdonít a mai rendezvénynek. Bayer Zsolt például azt mondta: ez a Békemenet jelentőségében csak az első, 2012-es felvonuláshoz fogható. Szerinte azért fontos a mostani békemeneten, hogy erőt demonstráljanak, illetve megmutassák: a kormány nincs egyedül.

07:04
Rugli Tamás

„A rendszerváltás óta nem volt ekkora a tét”

Indul a 24.hu október 23-i élő közvetítése, ahol a legfrissebb híreket hozzuk a Fidesz Békemenetéről, a Tisza Párt Nemzeti Menetéről, és minden másról, ami a nemzeti ünnephez és a hazai közélethez kapcsolódik.

Magyar Péter egyenesen úgy fogalmazott a mai napot illetően, hogy a rendszerváltás óta eltelt időben talán még soha nem volt akkora a tétje október 23-nak, mint idén. A Tisza Párt vezetője a kijelentését a többi között az orbáni korrupcióval, az aljas propagandával és azzal indokolja, hogy „Orbán Európából és a NATO-ból kelet felé vinné Magyarországot”.

Mindeközben a Fidesz rendületlenül azt kommunikálja magáról, hogy ők jelentik a béke szigetét, a kormánykommunikáció is azt visszhangozza, hogy a mai békemenet elnevezése még soha nem volt ennyire találó.

Friss

Népszerű

Összes
Fico: Orbán azt kérte, Szlovákia vétózzon a magyarok nevében
Az MCC szerint nem a Békemenet résztvevői, hanem határon túli diákok érkeztek a Duna-parton álló buszokkal
„A jó oldalon állok” – elég kacskaringós úton jutott el Szabó Zsófi a Békemenetig
Falubusz ment volna a Békemenetre Hevesaranyosról, de nem volt jelentkező
Trump: Töröltük a találkozót Putyinnal, nem érezzük helyénvalónak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik