A tervek szerint 14.00 órakor indul Magyar Péterék Nemzeti Menete Budapesten a Deák Ferenc térről a Hősök terére. Magyar szerint azért ide mennek, mert „a Kossuth tér kicsi lenne az emberséges és működő Magyarország mellett kiálló százezreknek”. A Tisza Párt vezetője arra készül, hogy az eddigi legnagyobb rendezvényüket tartják meg ezen a napon.

A Tisza elnöke a békemenetelőket is várja a saját rendezvényükre, szerinte pont át is rénének a Nemzeti Menetre, így „a Fidesz-szavazók is könnyen részt vehetnek a Tisza rendezvényén, hogy közösen emlékezzenek meg az 56-os hősökről” – ecsetelte még korábban a Tisza Párt elnöke.

Magyar azt is hozzátette korábban: azért is örülne a Fidesz-szimpatizánsoknak, mert akkor nemcsak a propagandán keresztül, hanem első kézből is hallanák, hogyan fog a Tisza-kormány minden magyart képviselni.

Gulyás Gergely miniszter Magyar kijelentésével kapcsolatban azt mondta, hogy még üdvözölné is az ötletet, „hogyha a Tisza Párt által teremtett politikai kultúra lehetővé tenné, hogy a másképp gondolkódók is részt vegyenek az ő ünnepségeiken, de mivel az elmúlt másfél évben egy olyan gyűlöletközösség jött létre, ami másokat gyaláz, megbélyegez lesajnál, ezért kifejezetten furcsa az, hogy valaki úgy tesz, mint hogyha ott magukon kívül bárki mást szívesen látnának”.