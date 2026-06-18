AI-szerelem: A csetbot az igazi?

Az elmagányosodás a 21. századi nyugati társadalom egyik legnagyobb kihívása: egyre többet vagyunk egyedül, egyre nehezebben alakítunk ki kapcsolódásokat és egyre türelmetlenebbek vagyunk, miközben keressük az igazit.

Ráadásul soha olyan keveset nem szexeltünk, mint napjainkban, hiszen mint arra a General Social Survey adatai rámutatnak, 2024-ben az emberek alig 37 százaléka él szexuális életet hetente legalább egyszer, miközben 24 százalék azon nagykorúak aránya, akiknek az elmúlt évben egyáltalán nem volt részük szexuális aktusban.

Tovább árnyalja a képet, hogy EU-szerte mintegy 76 millió egyedülálló felnőtt él egyszemélyes háztartásban, illetve hogy az USA-ban a harmincéves férfiak 51 százaléka él partner nélkül. Kiegészítve mindezt azzal, hogy a WHO szerint az elmúlt évtizedben hat felnőttből egy megtapasztalta a tartós magányt, miközben a 19-29 éves felnőttek 27 százaléka rendszeresen egyedül érzi magát, érthető, hogy a folyamatosan rendelkezésre álló, mindig beszélgetésre kész, elfogadó és támogató csetbotok hozzáférhetősége beszélgetésre ösztönzi azokat, akiknek az életéből hiányzik a hús-vér társaság.

A mesterséges intelligencia olyan, mint a drog

A kutatások szerint az AI-chatbotok addiktív voltának hátterében a tudatosan tervezett pszichológiai mechanizmusok állnak. Az egyik fontos elem a kiszámíthatatlanság: mivel a chatbot válaszai nem jelezhetők pontosan előre, ez dopamin-felszabadulást vált ki az agyban. Ezt erősítik a vizuális effektek is, például a szavanként megjelenő válaszok vagy az értesítések, amelyek folyamatos jutalomérzetet adnak a felhasználónak.

A függőség kialakulásában fontos szerepet játszik az is, hogy az AI-partnerek folyamatosan elérhetők, empatikusnak tűnnek, ritkán kritizálnak, és gyakran megerősítik a felhasználó érzéseit vagy véleményét. Ez fokozza az érzelmi biztonságérzetet és validálja az egyént, különösen ha az illető magányos vagy szorongó kötődési mintázatokat mutat.

A hosszabb és személyesebb beszélgetések, valamint a hangalapú AI-használat során egyre erősebb érzelmi kötődés alakulhat ki. Ennek hatása kettős:

egyrészt a mesterséges intelligenciával megélt biztonságos és elfogadó érzelmi kötődés ösztönözheti az egyént arra, hogy embertársaival is társas kapcsolatokat alakítson ki,

másrészt csökkentheti a valódi emberi kapcsolatok iránti igényt.

A túlzott chatbot-használat összefügghet továbbá a társas izolációval, a depresszióval és az érzelmi függőség kialakulásával, különösen az idősebb és a férfi felhasználók esetében.

A függőség nem egy lépésben alakul ki

Sipka Bence pszichológus, ember-technológia kapcsolat szakértő munkája során olyan kliensekkel is dolgozik, akik AI-partnerrel élnek meg szerelmi kapcsolatot. Mint mondja, az AI-függőség vagy a mesterséges intelligenciával megélt kapcsolódás általában nem instant, hanem több lépésben alakul ki.