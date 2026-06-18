Robert Fico a Magyar Péterrel való találkozóról: Mindkettőnk érdeke a folytatás

Találkozott és rövid tárgyalást folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnök Magyar Péter kormányfővel Brüsszelben az ott zajló EU-csúcs előtt csütörtökön. A szlovák miniszterelnök a sajtónak nyilatkozva adott értékelésében úgy fogalmazott, hogy rövid, ám a kölcsönös együttműködés jó kezdetét mutató találkozót tartottak.

A Tanács-ülés előtt Donald Tusk lengyel-, Robert Fico szlovák- és Andrej Babiš cseh miniszterelnökkel V4-es egyeztetést is tartott Magyar Péter. Legközelebb Budapesten, illetve Gödöllőn kerül majd sor ilyen találkozóra június 23-án.

Üdvözlöm, hogy mindkettőnknek érdeke, hogy folytatódjon ez a formátum (V4) és tudatosítjuk ennek fontosságát, mivel ha egyeztetünk az Európai Tanács ülései előtt, akkor nagy az erőnk

– mondta Fico, aki szerint rendkívül fontos és tárgyilagos volt a rövid V4-es találkozó az Európai Tanács ülése előtt, melynek során központi témaként a versenyképesség és az energia volt az asztalon.

(Via MTI)