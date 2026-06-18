Spanyol válogatott szélsővel erősített a Liverpool

A 22 éves szélsőt eredetileg a Newcastle United szerette volna megszerezne, sőt a hírek szerint már meg is egyeztek egy 30 millió font körüli átigazolási díjban. Végül azonban a Liverpool bevetődött és 34,5 millió fontot ajánlott a szélsőért. A The Times cikke szerint kifejezetten Andoni Iraola kérése volt, hogy hozzák el a világbajnokságon szereplő játékost.

We have agreed a deal to sign Victor Munoz from Osasuna, subject to a successful work permit application and international clearance 😄 — Liverpool FC (@LFC) June 18, 2026

Munoz a spanyol válogatottban két mérkőzésen lépett pályára, a márciusi, Szerbia elleni bemutatkozása során gólt is lőtt. A Zöld-foki Szigetek ellen viszont a padról nézte végig, hogy 0-0-t játszik a csapata. Az elmúlt szezont az Osasunában töltötte, ahol 36 tétmérkőzésen hét gól és öt gólpassz volt a mérlege.

Jérémy Jacquet után Munoz a Pool második nyári érkezője.