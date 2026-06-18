kis grófo
Szórakozás

Lemondta összes nyári fellépését Kis Grófo: „Az orvosaim figyelmeztettek, hogy ezt így nem szabad tovább csinálnom”

Kis Grófo a CÖF Békemeneten 2026. március 15-én.
Szajki Bálint / 24.hu
Kis Grófo a CÖF Békemeneten 2026. március 15-én.
admin Csontos Kata
2026. 06. 18. 14:04
Kis Grófo a CÖF Békemeneten 2026. március 15-én.
Szajki Bálint / 24.hu
Kis Grófo a CÖF Békemeneten 2026. március 15-én.
Gyógyulása érdekében koncertezés helyett aláveti magát a szükséges kezelésnek.

Kis Grófónak az egészsége érdekében le kellett mondania az összes nyári fellépését. Erről Facebook-oldalán tájékoztatta közönségét és a szervezőket, a posztot a Blikk vette észre.

„Sajnos az utóbbi időben kialakult egy egészségügyi probléma, ami jelentősen megnehezítette a fellépéseimet, ezért kénytelen voltam meghozni egy számomra is nehéz döntést, és le kellett mondanom az összes nyárra betervezett fellépésemet” – írta bejegyzésében az énekes.

Sokáig bizonytalan voltam, és nem tudtam, mi lenne a legjobb döntés, mert egy zenész számára mindig nagyon nehéz a közönség szolgálatába vetett hivatását félretennie, azonban az orvosaim is arra figyelmeztettek, hogy ezt így nem szabad tovább csinálnom, ezért arra jutottam, hogy a gyógyulásom érdekében alávetem magam a szükséges kezelési eljárásnak, melynek elengedhetetlen része lesz a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés.

Hozzátette: hamarosan új erővel áll színpadra, szeptembertől tervei szerint egy még színvonalasabb, kibővített zenekari felállással és repertoárral. Továbbá elnézést kért azokkal, akik számítottak arra, hogy nyáron lesz lehetőségük találkozni, de most az egészsége a legfontosabb.

„Megkérek mindenkit tisztelettel, hogy senki ne irkáljon negatív dolgokat vagy butaságot, mert ezzel viccelődni vagy gúnyoskodni nem szabad, mert az Úr mindent lát és mindent hall. Addig is puszi mindenkinek és szeretlek benneteket” – zárta posztját Kis Grófo.

Legutóbb akkor írtunk a mulatós zenészről, mikor kiderült: 5 millió forintot fizetett vissza az NKA-nak.

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