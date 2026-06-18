„Mániás szakaszba került” – Noszály Sándor kórházba került, testvére szólalt meg az állapotáról

Közel két évvel azután, hogy mentális problémái miatt kórházba került, nemrég ismét ráijesztett követőire Noszály Sándor. Az egykori teniszező ismét furcsa videókat tett közzé a közösségi oldalán, egy mentőautóból élőzött.

Az ügyvédemet már felhívtam. Én vagyok a bipoláris bolond, aki túl sokat tudott. (…) Életemben nem voltam erőszakos, még verbálisan sem, fizikailag sem. És elvisznek a mentők. Megmérték a vérnyomásomat, tökéletes. Meditálni tudok a fa tetején fél lábon három évig, de elvisznek a mentők. A nővérem segít nekem, az anyám segít nekem. De mi a tanulság? Hogy légy hű önmagadhoz

– idézte a Blikk Noszályt, aki megengedte a szakembereknek, hogy elvigyék a saját orvosához.

Az egyik videó alatt az egykori Nagy Ő nővére, Noszály Andrea is hagyott egy kommentet a testvéréért aggódóknak.

Kedves mindenki! Látom, nagyon sokan szeretitek Sanyit, ahogy én is, mindent megteszünk érte. Sajnos az történt, hogy a fogyókúra és a sok edzés miatt a gyógyszer valószínűleg gyorsan kiürült a szervezetéből és már nem hatott, így egy mániás szakaszba került. Szerencsére sikerült időben lépni és most beállítják újra a gyógyszerét. Reméljük, hamarosan jobban lesz!

– írta hozzászólásában, utalva arra, hogy testvére a múlt hónapban úgy döntött, 40 napos kihívásba kezd, hogy ledobja a gyógyszerei mellékhatásaként felszedett plusz súlyát.

A Blikk egy szakembert is megkérdezett a témában, aki szerint kifejezetten úgy kell eljárni ilyen esetekben, ahogyan Noszály szerettei is tették. Hangsúlyozta, hogy a bipoláris zavarral diagnosztizált embereknél ilyenkor nem szabad pánikolni és megijedni, mert ez egy tankönyv szerinti helyzet.

A bipoláris zavarnál van egyfajta hullámzás, amelyből egy kívülálló ember azt érzékeli, hogy eltér az illető viselkedése, gondolkodása az átlagtól, akár még félelmet is okozhat bennük, mert nem tudnak mit kezdeni vele, nem tudják értelmezni, amit mond. Annyi történik ilyenkor, hogy a beteg épp a mániás epizódban van és ez így néz ki, hogy megváltozik a viselkedése, felgyorsul a beszéde, sokszor összefüggéstelen dolgokat mond, fura gondolatokat fogalmaz meg, szinte elveszti a kapcsolatot a valósággal. Ezért kell ilyenkor őt akut osztályra bevinni, amelynek a célja egyértelműen az, hogy meg kell védeni a pácienst

– magyarázta dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, aki szerint akár hetekbe is telhet, mire Noszály Sándor élete visszatér a megszokott kerékvágásba.