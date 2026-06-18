Szinetár Dóra először mutatkozott együtt nagykorú lányával egy gálán

A minap lezajlott az ELLE Gourmet Awards gála, melyre Szinetár Dóra a lánya, Bereczki Zorka társaságában érkezett. Ilyesmire az elmúlt években nem igazán volt példa, mivel a 18 éves fiatal korábban mutatkozott a nyilvánosság előtt.

A színésznő Bereczki Zoltánnal közös második gyerekét legutóbb babakorában mutatta meg a nyilvánosságnak. Tíz évvel ezelőtt azt mondta: „Zorkát az édesapjával teljes egyetértésben nem szeretnénk »mutogatni«. Ha nagykorú lesz, mint a fiam, és úgy dönt, hogy szeretne velem, vagy akár az édesapjával az újságokban szerepelni, akkor majd talán. Vagy ha »saját jogon« kerül oda, vagyis valami olyan teljesítményt ér el, amitől önmagában is érdekessé válik az emberek számára. De addig nem.”

Zorka eddig nem szeretett volna szerepelni

Szinetár Dóra közösségi oldalán újraosztotta friss közös fotójukat, és azt írta, korábban többször előfordult, hogy lánya azért nem kísérte el egy-egy érdekes eseményre, mert azon a sajtó is jelen volt, és nem szerette volna, hogy fotók készüljenek róla. Mióta múlt év végén nagykorú lett, sokat beszélgettek erről, és nemrég arra jutottak, hogy bár Zorka továbbra sem szeretne közszereplővé válni, de mostantól nem ódzkodik annyira a fotósoktól. Szinetár kiemelte, azért örül ennek a döntésnek, mert nagyon büszke a lányára, és boldoggá teszi, hogy megmutathatja őt.

A róluk készült fotó az ELLE képválogatásában is helyet kapott.