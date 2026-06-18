Hat és fél év fegyházra ítélték Joób Mártont

Hat és fél év fegyházra ítélte a Szegedi Törvényszék Joób Mártont. A volt független szegedi önkormányzati képviselőt bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt ítélték el. A volt politikus 1,5 millió forint pénzbüntetést is kapott, valamint hét évre eltiltották őt a gazdasági társaság vezető tisztségviselője foglalkozástól. Az MTI azt írta, hogy 65 millió forintos vagyonelkobzást is elrendeltek vele szemben.

A vállalkozói és politikusi pályafutása előtt élsportoló férfi mellett még négy vádlottat marasztalt el a bíróság bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények miatt, valamennyiüket kizárta a feltételes szabadság lehetőségéből. A törvényszék velük szemben három és hat év közötti szabadságvesztést szabott ki. Más vádlottak rövidebb, felfüggesztett börtönbüntetést kaptak.

Vádirat

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség 18 ember ellen emelt vádat 2022 februárjában különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt. A vádirat szerint a szórólapterjesztéssel, műsorújság kiadásával foglalkozó céget irányító férfi a körülmények számára kedvezőtlen változása miatt a piacon maradás és terjeszkedés érdekében elhatározta, hogy bűnszervezetet hoz létre a költségek minimalizálása és az adó meg nem fizetése érdekében.

A terheltek kezdetben Csongrád-Csanád, majd Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyében működő céghálót hoztak létre, amelyben a szórólapterjesztést végző alkalmazottak egy részét a lánc alján levő gazdasági társaságokhoz jelentették be, vagy azt sem tették meg. A cégháló alján levő, strómanok nevére íratott társaságok nem nyújtottak be adóbevallást, de ha igen, adófizetési kötelezettségüknek akkor sem tettek eleget, szerepük csak a fiktív számlák kiállítása volt.

A vádhatóság szerint a szórólapterjesztést ténylegesen azonban továbbra is a szegedi férfi és társai koordinálták. A bűncselekmény leplezésére valótlan teljesítési igazolásokat állítottak ki, külön könyvelést vezettek, a céghálón keresztül átutalásokkal átfuttatták a pénzt, majd a jutalékok levonása után készpénzben visszajuttatták a szervezet vezetőjének. Joób Márton vallomását ide kattintva olvashatja el.