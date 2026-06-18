A Tisza nem ment el az aszbesztbotránnyal kapcsolatos szombathelyi, kihelyezett ülésre

Az azbesztbotrányban leginkább érintett városban, Szombathelyen hívott össze kihelyezett ülést az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottsága, amire a kormánypárti képviselők, bizottsági tagok nem mentek el – derült ki az RTL Híradó riportjából.

A térség tiszás országgyűlési képviselője, Rápli Róbert Facebook-bejegyzésében politikai színpadnak nevezte az ülést, melyet V. Németh Zsolt fideszes képviselő hívott össze. Azt mondta, előzetesen nem érkezett be valódi megoldást nyújtó előterjesztés. A képviselő szerint

érdemi, végleges megoldást tartalmazó előterjesztés helyett inkább egy politikai szereplésre alkalmas színpad épült.

Rápli szerint távolmaradása „nem visszalépés, éppen ellenkezőleg: annak világos kimondása, hogy ebben az ügyben nem látszatintézkedésekre, nem sajtóeseményekre és nem egymásra mutogatásra van szükség, hanem teljes körű, végleges és biztonságos megoldásra”.

Az ellenzéki képviselők mellett ott volt az ülésen a Greenpeace vegyianyag-szakértője, aki arról beszélt, hogy a négy osztrák bányából, ahonnan a szennyezet kövek érkeztek, hármat újra terveznek nyitni.

Az azbesztbotrány

Gajdos László élő környezetért felelős minisztert már stábunk is elkísérte Szombathelyre, ahol több mint 12 kilométernyi útszakaszról mutatták ki, hogy a súlyosan rákkeltő azbeszttel szennyezet kőzetből épült. Gajdos azt ígérte, hogy néhány hét múlva indulhat majd a mentesítés, Magyar Péter pedig arról beszélt, hogy a felelősségre vonás sem maradhat el az ügyben.

Az azbeszt a tüdőbe jutva súlyos megbetegedést, tüdőrákot okozhat, ezért a helyiek inkább maszkban járnak az érintett területen. Vannak, akik már el is költöztek a szennyezett városrészből. Már több mint 250 település érintett az azbesztbotrányban, Budapestre is jutott a szennyezett kőzúzalékból, melynek eladásán 34 milliárd forintot kereshettek az osztrák bányák.