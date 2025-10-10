- Orbán a Kossuth Rádióban: A magyar gazdaság nincs rossz bőrben, a Tisza az ukránok pártja
- María Corina Machado venezuelai politikus kapta a 2025-ös Nobel-békedíjat
- Ki ez a venezuelai politikus, aki Trump helyett kapta a Nobel-békedíjat?
- Telex: Nem folyt titkos nyomozás Juhász Péter Pál ellen 2015-ben és 2020-ban sem
- Takács Péter bocsánatot kért az osztrák mentőkkel kapcsolatos kijelentései miatt
- Otthon Start: tovább puhítja a szabályokat a kormány
- Magyar Péter a Shell korábbi globális alelnökével, Kapitány Istvánnal egyeztetett
- Dunába ugrott az esztergomi mentőállomás vezetője a Mária Valéria hídról
- Von der Leyen egyelőre nem függeszti fel a magyar biztost
- Simor András: A magyar gazdaság zsákutcában van
- Miért kell Varga Judit ennyire a Fidesznek?
A nap legfontosabb hírei – 2025.10.10.
Adrián Zoltán / 24.hu
