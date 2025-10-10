Takács Péter bocsánatot kért az osztrák mentőkkel kapcsolatos kijelentései miatt

Takács Péter egészségügyi államtitkár bocsánatot kért, amiért augusztusban leszólta a burgenlandi mentők színvonalát – vette észre a Telex az ORF oldalán. Hans Peter Doskozil (SPÖ) tartományfőnök az ügy békés lezárásának tekinti a gesztust.

Takács Péter egy hónappal ezelőtt a Harcosok órájában azt állította, hogy „amikor egy osztrák mentős beszáll egy magyar mentőautóba, azt hiszi, hogy mobil intenzív osztályon jár”, valamint hogy a digitális követés és az online vezérlés is elérhetővé vált, szemben a mágnestáblás nyomon követéssel, amit Ausztriában még ma is alkalmaznak. Takács ezt azzal összefüggésben mondta, hogy ahhoz, hogy a határ mentén össze tudják hangolni a mentést, a burgenlandi mentők színvonalát uniós források bevonásával a magyar szintre kell emelni.

A burgenlandi tartományfőnök az államtitkár szavaira reagálva kijelentette, hogy a határokon átnyúló együttműködéshez tiszteletre, és nem valótlan állítások szajkózására van szükség.

A burgenlandi mentőszolgálat a legmagasabb szakmai elismerést élvezi, és magas színvonalú szakmai tudással és megbízhatósággal működik – regionális szinten is. Ezért elutasítjuk, ha kívülről kísérlet történik e rendszer nyilvános lejáratására

– jelentette ki Doskozil, aki nyílt levelet írt Takács kijelentésével kapcsolatban Orbán Viktornak.