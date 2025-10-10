szőlő utcajuhász péter páltitkos nyomozáshazugságvizsgálat
Telex: Nem folyt titkos nyomozás Juhász Péter Pál ellen 2015-ben és 2020-ban sem

Rugli Tamás
2025. 10. 10. 16:00

Eddig legalább öt rendőrt vetettek alá poligráfos vizsgálatnak abban az ügyben, amely összefügg a Budapesti Javítóintézet korábbi igazgatója, Juhász Péter Pál és annak élettársa ellen zajló eljárással – értesült a Telex.

A dolog előzménye, hogy egy Válasz Online-nak adott interjúban Kuslits Gábor, a fővárosi Tegyesz korábbi vezetője arról beszélt, hogy Juhász Péter Pál ügyében volt egy találkozó 2015-ben, amin az emlékei szerint egy magát civil ruhás rendőrnek mondó férfi is részt vett. A megbeszélést azért hívták össze, mert a II. kerületi Zirzen Janka Gyermekotthon igazgatója Kulitsnál panaszkodott Juhászra, akinek a viselt dolgairól már ekkor keringtek híresztelések a gyermekvédelemben. A találkozón résztvevők beszámolója szerint a rendőr azt állította, tudnak Juhász ügyeiről, titkos nyomozás folyik ellene. A Telex arra is emlékeztet, hogy Kuslits jogi képviselője egy 2020-as találkozóról is beszámolt, ahol szintén megjelent egy civil ruhás rendőr, aki szintén tájékoztatott egy Juhász ellen folyó titkos nyomozásról. Itt még egy titoktartási nyilatkozatot is aláírattak Kuslits Gáborral.

A lap információi szerint viszont sem 2015-ben és 2020-ban nem folyt Juhász ellen titkos nyomozás. Ellenben itt teszik hozzá, hogy Juhász Péter Pál az utóbbi hónapokban már figyelte a Nemzeti Védelmi Szolgálat, mint írják, „már 2024 őszén aktívan dolgoztak rajta”.

Mindezek fényében viszont kérdés, hogy kik voltak azok a magukat civil ruhás rendőrnek kiadó személyek, akik 2015-ben és 2020-ban is azzal nyugtatták a gyermekvédelmi szakembereket, hogy titkos nyomozás folyik Juhász ellen. Erre keresi a választ Központi Nyomozó Főügyészség is, ami időközben átvette az ügyet a Nemzeti Nyomozó Irodától (NNI).

A Telex írása szerint még az NNI felügyelete alatt meghallgattak több embert is, akik ott voltak a 2015-ös találkozón, közülük páran emlékeztek a rendőr nevére. Ezen vallomások alapján a Nemzeti Védelmi Szolgálat megkereste, meghallgatta és poligráfos vizsgálatnak vetette alá azokat a szóba jöhető rendőröket, akiknek a neve egyezik a tanúk által közölt névvel. „Úgy tudjuk azonban, hogy az ügyben vizsgálódók a poligráfos vizsgálattal sem jutottak közelebb a megoldáshoz , így továbbra is rejtély, hogy miért sikkadhattak el a rendőrségnél a Juhász viseld dolgaival kapcsolatos jelzések” – írja a Telex, hozzátéve, információik szerint egyik érintett rendőr sem bukott meg a hazugságvizsgálaton.

Kapcsolódó
Juhász Péter a kihallgatása után: Ma már meggyőződésem, hogy Orbán Viktor és körei tényleg védik ezeket a bűnelkövetőket
Öt és fél órás tanúkihallgatás után adott interjút lapunknak Juhász Péter, akinél tegnap házkutatást tartott az ügyészség a „Zsolti bácsis” hangfelvétel miatt. Az egykori politikus a mai nap után másképp tekint az ügyészségnél zajló munkára. #24Extra

