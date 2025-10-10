Magyar Péter a Shell korábbi globális alelnökével, Kapitány Istvánnal egyeztetett

Ma hosszan egyeztettem gazdasági és energetikai kérdésekben Kapitány Istvánnal, a valaha volt legmagasabbra jutó magyar üzletemberrel

– írta péntek délutáni bejegyzésében Magyar Péter, és egy közös fotót is megosztott Kapitánnyal, aki korábban 37 éven keresztül dolgozott a Shellnél, ebből tíz évet a vállalat globális alelnökeként töltött el. Kapitány István jelenleg a Menedzserszövetség elnöke.

Országjárása bajai állomásán valamivel több információt is megosztott a találkozóról Magyar Péter, amikor épp arról beszélt, hogy a magyar gazdaságpolitikát eddig kóklerek irányították, de ez változni fog. Megismételte, hogy Kapitány Istvánt a legmagasabb szintre eljutó magyar cégvezetőnek tartja, majd kijelentette:

Mi ilyen emberekkel dolgozunk, nekünk ilyen emberek adnak tanácsot.

A nap folyamán a HVG már úgy számolt be a találkozó híréről, hogy Kapitány István lehet a Tisza Párt újabb tanácsadója, kérdésünkre azonban ezt az állítást ebben a formában nem erősítette meg a párt sajtóosztálya.