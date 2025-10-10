Von der Leyen egyelőre nem függeszti fel a magyar biztost

Ursula von der Leyen hamarosan leül megbeszélni Várhelyi Olivérrel az ellene felhozott vádakat, de a bizottság elnöke egyelőre kizárta, hogy felfüggessze a magyar biztost, írja a Politico.

Egyelőre ezek csak vádak

– közölte Paula Pinho, a bizottság egyik szóvivője a lappal, amikor arról kérdeztek, felfüggesztik-e a magyar biztost. Azt a bizottság már csütörtökön közölte, hogy kivizsgálják a cikket, amelyet többek között a Direkt36 is jegyzett arról, hogy a magyar diplomácia kémhálózatot épített ki Brüsszelben, amikor az ottani állandó képviselet vezetője Várhelyi Olivér volt.

A vádak szerint a magyar hírszerzők Brüsszelben dolgozó magyarokat próbáltak behálózni, valamint a magyar kormány számára kényes ügyekben szerettek volna információkat szerezni, illetve beleavatkozni a folyamatokba.

Pinho hozzátette, hogy a bizottság nagyon komolyan veszi ezeket a vádakat, mivel azok az EU biztonságát érintik, és Von der Leyen beszélni fog Várhelyivel.

Egyelőre nem volt erre lehetősége, de amint meg lesz rá, meg fog történni.

– mondta Pinho.

Eltökéltek vagyunk, hogy megvédjük az embereinket, az információinkat és a hálózatainkat minden illegális információgyűjtéssel szemben.

– tette hozzá.

A bizottság belső munkacsoportot is létre tervez hozni a vádak kivizsgálására. Azt, hogy ez a munkacsoport hogyan fog kinézni, még nem döntötték el.