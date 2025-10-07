gödgödi samsungsamsung sdiakkumulátor gyár
A bíróság megsemmisítette a gödi akkugyár működéséhez szükséges engedélyt

2025. 10. 07.
A Budapest Környéki Törvényszék megsemmisítette a gödi Samsung SDI akkumulátorgyár működéshez szükséges környezetvédelmi engedélyét – közölte az EMLA Egyesület.

Kiss Csabának, az egyesület jogászának értelmezése alapján a Telex azt írja, hogy a mostani döntés a tavalyinál is egyértelműbben azt jelenti, hogy a gyárnak az ítélet átvételétől számítva, egy új engedély megszerzéséig le kell állnia az akkugyártással.

Az első fokú bíróság tavaly tavasszal a Samsung SDI-t beperlő Göd-ÉRT Egyesületnek adott igazat, és felfüggesztette a gyár környezethasználati engedélyét. A kormányhivatal viszont úgy értelmezte ezt az ítéletet, hogy a gyártást csak az engedélyköteles szint alá kell csökkenteni. Ezért az egység nem állt le, ősszel, a másodfokú bíróságon pedig visszaszerezte a működés jogát.

