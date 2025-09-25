Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. szeptember 25., csütörtök
Friss hírek
- Hadházy: fegyveres rendőrök jelentek meg a Szőlő utcai jelentésben szereplő Káncznál.
- Szijjártó: Trump telefonon tárgyalt Orbánnal, több ügyet is átbeszéltek.
- Lázár János megszólalt az öngyilkosságot elkövető hódmezővásárhelyi rendőrkapitány ügyéről. Számára „nem hihető, hogy egy újságcikk miatt, egy rendőrtiszt ilyen lépésre veszi rá magát”..
- Kiderült a Tisza új „népszavazásának” egyik kérdése. A vagyonadóval kapcsolatos.
- Forgalomlassítással tiltakoztak a taxisok, miután a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a taxirendelet módosítását.
- Karácsony kiállt amellett, hogy Navalnij sétány legyen az orosz nagykövetséggel szemben.
- Nem vesz részt a Pécs Pride-on a polgármester ,de a keretrendezvényen ott lesz és beszédet is mond.
- Zelenszkij az ENSZ-ben: Ha nem állítjuk meg Putyint, a háború tovább terjed.
- Megerőszakolta 12 éves, kerekesszékes húgát egy bőnyi férfi.
- Nézőtéri rendbontás miatt félbeszakadt a román-magyar futsalcsata. Az Eb-pótselejtezőn végül a magyarok örülhettek.
- Elhunyt a MÁV-szignál szerzője, Székely Tamás. 99 éves volt.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- A Kiskunfélegyháza–Szentes vonalon október 31-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat.
BKK
- A 15-ös autóbusz csütörtökön 9 órától 12.30-ig terelve közlekedik, nem érinti a Dorottya utca (Vörösmarty tér M) megállót a Boráros tér H felé.
Mai időjárás:
- Általában erősen felhős vagy borult időre lehet számítani.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 25 fok között várható.
- Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Eufrozina
- Kedne
Deviza középárfolyam:
- EUR 390,28
- USD 331,53
- CHF 417,54
- GBP 447,04
