Nem vesz részt a Pécs Pride-on a polgármester

Szajki Bálint / 24.hu
admin Mázsár Tamás
2025. 09. 25. 06:36
Szajki Bálint / 24.hu

Idén ötödik alkalommal rendezi meg a Divers Youth Nework nevű civil szervezet Pécsett az Emberi Jogi Fesztivált, ez az esemény zárul évről-évre a melegfesztivállal zárul. Szeptember közepén a Kúria helybenhagyta a Pécs Pride betiltását, a szervezők ennek ellenére megtartják a rendezvényt.

A Népszava beszámolója szerint Péterffy Attila egy tegnapi sajtótájékoztatón azt mondta, hogy elfogadta a szervezők meghívását az Emberi Jogi Fesztivál szeptember 27-ei megnyitójára, ahol beszédet is mond majd. A polgármester hozzátette, hogy a Pécs Pride-on viszont – jelenlegi tervei alapján – nem vesz részt. Azért döntött így, mert a Pride szervezői maguk kérték, hogy ne kerüljön politikai erőtérbe a felvonulás.

A Népszava cikke megjegyzi: eddig a Pécs Pride mindig békés, kedélyes felvonulás volt, először 1700-an vettek rajta részt, később már csak ezer-ezerkétszázan. De a budapesti eseményből kiindulva várhatón rekord-részvétel lesz.

