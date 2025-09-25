Nem vesz részt a Pécs Pride-on a polgármester

Idén ötödik alkalommal rendezi meg a Divers Youth Nework nevű civil szervezet Pécsett az Emberi Jogi Fesztivált, ez az esemény zárul évről-évre a melegfesztivállal zárul. Szeptember közepén a Kúria helybenhagyta a Pécs Pride betiltását, a szervezők ennek ellenére megtartják a rendezvényt.

A Népszava beszámolója szerint Péterffy Attila egy tegnapi sajtótájékoztatón azt mondta, hogy elfogadta a szervezők meghívását az Emberi Jogi Fesztivál szeptember 27-ei megnyitójára, ahol beszédet is mond majd. A polgármester hozzátette, hogy a Pécs Pride-on viszont – jelenlegi tervei alapján – nem vesz részt. Azért döntött így, mert a Pride szervezői maguk kérték, hogy ne kerüljön politikai erőtérbe a felvonulás.