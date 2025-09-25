Megerőszakolta 12 éves, kerekesszékes húgát egy bőnyi férfi

Megverte és megerőszakolta 12 éves, kerekesszékes féltestvérét, egy egy 29 éves bőnyi férfi – számolt be az esetről az RTL Híradó. A gyanú szerint a temető mögötti bozótosba vitte a lányt, ahol megerőszakolta.

Az RTL Híradó úgy tudja, a közelben lévő házak egyikén biztonsági kamera rögzítette a férfi mozgását. Az elkövető állítólag levetkőztette a gyereket és befogta a száját.

A nemi erőszakot követően a sokktól és fájdalomtól félájult kislányt visszatolta a házukhoz.

Bőny polgármestere szerint a helyieket felháborították a történtek.

A súlyosan sérült kislányt még aznap kórházba vitték és megműtötték.

A gyanúsított férfit elfogták, a bíróság elrendelte a letartóztatását.