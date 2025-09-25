Medencét, wellnessrészleget építenének az új tulajdonosok a Lázárék által odaajándékozott kastélyokban

Hiába kértük ki az Építési és Közlekedési Minisztériumtól (ÉKM) a kastélyprogrammal kapcsolatos iratokat, a tárca érvelése szerint kérésünk idő előtti, mivel még nem adtak át az épületeket.

Azt szerettük volna megtudni, milyen vállalásokat, fejlesztéseket írtak bele a pályázatukba azok a cégek, alapítványok, önkormányzatok, amelyek Lázár János miniszter döntése értelmében a nemzeti örökségünket képező, állami pénzből felújított kastélyokhoz ingyen, fejlesztési-működtetési vállalásokért cserébe jutottak hozzá.

Bár kérésünket megatagadták, kivonatolva feltették a kormányzati honlapra, hogy melyik pályázati nyertes mit vállal leendő kastélytulajdonosként, és mennyi pénzt költ majd a következő harminc évben az ingatlanra. Ezek szerint wellnessrészlegekkel, medencékkel, luxusszállásokkal bővítenék a történelmi jelentőségű kastélyokat.

A Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó távközlési cég, a 4iG Nyrt. tíz éves időtávlatban 6,7 milliárd és 10 milliárd forint közötti összeget invesztálna a pár éve gyönyörűen felújított dégi Festetics-kastélyra:

A pincébe multifunkcionális és kiszolgáló térsort tervez wellness és rendezvény funkcióval, az oldalszárnyakban lakosztályokat alakít ki, illetve az épületbe egyedi rendezvényhelyszínt tervez.