Kiderült a Tisza új „népszavazásának” egyik kérdése

Farkas Norbert / 24.hu
2025. 09. 24. 20:48
Farkas Norbert / 24.hu

Kiderült a Tisza Párt második, Nemzet Hangja nevű „népszavazásának” egyik kérdése.

Magyar Péter szerda este az országjárása tiszavasvári állomásán kapott egy kérdést a közönségből, miszerint nem lehetne-e levinni a Tisza által korábban bejelentett vagyonadó 5 milliárd forintos határát 1 milliárdra.

Erre a Tisza elnöke úgy reagált, hogy „ne szpojlerezzél”, majd hozzátette, hogy akkor elárulja, hogy a Nemzet Hangja egyik kérdése pont erről fog szólni, és a válaszolók dönthetnek arról, hogy lejjebb vigyék-e a határt.

Magyar szerda délben jelentette be a következő „népszavazás” jövő heti indulását, melynek során „kikérik az emberek véleményét” a TISZA terveiről: adócsökkentésről, nyugdíjemelésről, a milliárdosok vagyonadójáról és a családok támogatásának növeléséről.

