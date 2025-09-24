Karácsony kiállt amellett, hogy Navalnij sétány legyen az orosz nagykövetséggel szemben

Hatodszor is megemlékeztek Alekszej Navalnijról Oroszország nagykövetségével szemben, az Andrássy úton szerda este, miután a múlt héten kétszer is eltüntették a szibériai börtönkolónián 2024-ben valószínűsíthetően mérgezés miatt elhunyt orosz ellenzéki vezető itt felállított spontán emlékhelyét.

Karácsony Gergelyt is meghívták az eseményre, aki a Fővárosi Közgyűlés első őszi ülése miatt nem tudott elmenni, de egy levelet küldött a résztvevőknek. Ebben azt is üzente, hogy „Alekszej Navalnijt mi, budapestiek hősnek tekintjük”. A Telex tudósítása szerint Karácsony azt írta, jogos az az igény, hogy a mostani nem hivatalos emlékpont helyett egy állandó emlékművet hozzanak létre az orosz politikusnak.

Főpolgármesterként támogatja az emlékmű megépítését, ahogy azt is, hogy a nagykövetséggel szembeni oldal megkapja a Navalnij sétány nevet

– írta Karácsony Gergely.

Ezeket az intézkedéseket a fővárosi közgyűlésnek is támogatnia kell a megvalósulás érdekében. Magyar Fruzsina, a megemlékezések egyik szervezője először Terézváros polgármesteréhez, Soproni Tamáshoz fordult az állandó emlékhely és a átnevezés gondolatával, aki közölte, hogy az ügy mögé áll. Mivel azonban a terület az Andrássy úthoz tartozik, a főváros beleegyezése is kell ahhoz, hogy a kezdeményezéseket megvalósíthassák.

A Putyin-rendszer eddigi legpotensebb kihívójának a halála után kiadott memoárjáról írt recenziónk itt olvasható.