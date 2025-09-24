Forgalomlassítással tiltakoztak a taxisok, miután a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a taxirendelet módosítását

Ellepték a taxisok Budapest belvárosát, miután a Fővárosi Közgyűlés elfogadta azt a rendeletet, amely ellen már napközben is tiltakoztak. A Telex helyszíni tudósítója szerint a döntés után a Városháza V. kerületi épülete előtt is többen dudálással fejezték ki nemtetszésüket.

A 2013-as taxirendelet módosítása szigorúbb szabályt hoz a kártyás fizetés kedvezményezettjére, utasoldali applikációt ír elő, BKK-hozzáférést ad a rendelt utak adataihoz, részletesebb nyilvántartást vezet be a taxisokról és autóikról, kötelezővé teszi a sofőr nevének feltüntetését, továbbá bekamerázzák a taxikat és a visszaélések visszaszorítása végett előírják a már nem taxiként üzemelő járművek sárga fóliájának eltávolítását. A taxisok inflációkövető tarifaemelést akarnak, ám ez nem volt része a javaslatnak.

A Telex azt írja, hogy hét óra körül a taxisok csoportosan hajtottak fel az Erzsébet hídra mindkét irányból, és megálltak a híd közepén, ezzel akadályozva a forgalmat. A rendőrök felszólítására azonban néhány percen belül továbbindultak.

Bár a hidat nem sikerült teljesen lezárniuk, a lap tudósítói szerint a taxisok továbbra is lassítják a forgalmat az Erzsébet híd és az Astoria között, valamint a belváros több pontján. A hídnál nagy a rendőri jelenlét, a buszok és az autósok csak lépésben tudnak haladni. A rendőrök igyekeznek a csoportosan haladó taxik közé állni, és „menjenek már” felszólításokkal próbálják őket gyorsabb haladásra kényszeríteni.

Nyolc óra körül tíz taxis lezárta a Szabad sajtó út Astoria felé vezető két sávját is, de ismét gyorsan intézkedte. A sofőrök ezután néhány méterrel arrébb ismét lassítani kezdik a forgalmat – tette hozzá a Telex.