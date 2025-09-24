Zelenszkij az ENSZ-ben: Ha nem állítjuk meg Putyint, a háború tovább terjed

Vlagyimir Putyin orosz elnök tovább terjeszti a háborút, ha nem állítják meg figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésén – számolt be a BBC.

Zelenszkij szerint a világ minden országát fenyegeti az orosz agresszió, ezért a szövetségeseknek egységesen kell fellépniük és fokozniuk Ukrajna támogatását. Hangsúlyozta a globális fegyverkezési verseny veszélyét, az AI fegyverek szabályozásának szükségességét. Kijelentette:

Az emberiség történetének legpusztítóbb fegyverkezési versenyét éljük át most

majd hozzátette, hogy „Oroszország azonnali megállítása” olcsóbb, mint „azon tűnődni, hogy ki lesz az első, aki egy egyszerű, nukleáris robbanófejjel ellátott drónt hoz létre”.

Külön kiemelte Moldova stratégiai jelentőségét, és bírálta a Nyugat korábbi lehetőségeinek elmulasztását Grúzia és Fehéroroszország megóvására. Moldova EU-párti elnöke, Maia Sandu szerint a Kreml több százmillió eurót öntött az országba, hogy erőszakot keltsen és félelmet terjesszen a választások előtt.

Donald Trump amerikai elnök kedden változtatott korábbi álláspontján, mondván, hogy Ukrajna visszaszerezheti elvesztett területeit, és a NATO-nak szüksége lenne a megsértett légterek védelmére, akár az orosz gépek lelövésével is. Zelenszkij szerint a Trumppal folytatott találkozó jól sikerült, és felvetették annak a lehetősége is, hogy a háború után az Egyesült Államok további fegyverekkel, légvédelemmel és drónokkal biztosítaná Ukrajna biztonságát.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint Trump megjegyzései ellentétesek Oroszország nézőpontjával, eközben az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio találkozott orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, ami a legmagasabb szintű amerikai-orosz megbeszélés a múlt havi alaszkai találkozó óta.