Hadházy Ákos állítása szerint az igazságügyi miniszter Szőlő utcai javítóintézetről szóló szerdán megjelent jelentésében megemlített Káncz Csaba újságírónál „öt fegyveres rendőr jelent meg, majd lefoglalták a számítógépét”.

A miniszter jelentésében Kánczcal kapcsolatban kitérnek arra, hogy szeptember 13-án egy Facebook-bejegyzésben „tényekkel alá nem támasztott állításokkal” utal Juhász Péter Pálnak, a javítóintézet egyebek mellett emberkereskedelemért büntetőeljárás alatt lévő volt igazgatójának „politikai kapcsolataira és tevékenységére”.

Hadházy állítása szerint a rendőrség azért jelent meg szerdán az újságírónál, mert az „számára megbízható forrásból úgy értesült, Semjén [Zsolt] és Rogán [Antal] miniszterek érintettek lehetnek a gyalázatos Szőlő utcai ügyben”. A politikus szerint rágalmazási feljelentést tettek Káncz ellen, akinek a politikus szerint „a magánvádas ügyét a szokásostól eltérően közvádassá emelte” az Ügyészség, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig „aránytalanul és megfélemlítően lépett fel” vele szemben.