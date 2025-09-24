káncz csabaszőlő utcai javítóintézethadházy ákosrendőrség
Hadházy: fegyveres rendőrök jelentek meg a Szőlő utcai jelentésben szereplő Káncznál

2025. 09. 24.
Hadházy Ákos állítása szerint az igazságügyi miniszter Szőlő utcai javítóintézetről szóló szerdán megjelent jelentésében megemlített Káncz Csaba újságírónál „öt fegyveres rendőr jelent meg, majd lefoglalták a számítógépét”.

A miniszter jelentésében Kánczcal kapcsolatban kitérnek arra, hogy szeptember 13-án egy Facebook-bejegyzésben „tényekkel alá nem támasztott állításokkal” utal Juhász Péter Pálnak, a javítóintézet egyebek mellett emberkereskedelemért büntetőeljárás alatt lévő volt igazgatójának „politikai kapcsolataira és tevékenységére”.

Hadházy állítása szerint a rendőrség azért jelent meg szerdán az újságírónál, mert az „számára megbízható forrásból úgy értesült, Semjén [Zsolt] és Rogán [Antal] miniszterek érintettek lehetnek a gyalázatos Szőlő utcai ügyben”. A politikus szerint rágalmazási feljelentést tettek Káncz ellen, akinek a politikus szerint „a magánvádas ügyét a szokásostól eltérően közvádassá emelte” az Ügyészség, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig „aránytalanul és megfélemlítően lépett fel” vele szemben.

