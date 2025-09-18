Szarvassal ütközött egy busz Dubicsánynál, négyen megsérültek

Szarvassal ütközött egy menetrend szerint közlekedő autóbusz a 26-os főúton Dubicsánynál. Értesüléseink szerint két felnőtt súlyos, két másik pedig könnyű sérülést szenvedett a buszon lévő személyek közül.

Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy 6 óra 43 perckor érkezett bejelentés a tevékenység irányító központba arról, hogy Dubicsány külterületén egy menetrend szerint közlekedő autóbusz elé ugrott egy szarvas. Ennek következtében a buszon négy személy megsérült.

