cigarettadohánydohánypiacdohánytermék
Belföld

Éles fordulat történt a magyarok dohányzási szokásaiban

admin Vaskor Máté
2025. 09. 13. 16:53
Miközben továbbra is tendenciaszerűen kevesebb hagyományos cigarettát szívnak a magyarok, 2025-ben egy váratlan trendforduló történt a dohányfogyasztási szokásokban.

Váratlan fordulat történt 2025-ben a magyarok dohányfogyasztási szokásaiban, amelynek a hátterében egy új szabályozás áll – egyebek mellett ez derül ki a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által lapunknak megküldött adatokból.

A hevítéses dohánytermékekre a megjelenésük óta jellemző volt, hogy nemcsak évről évre, de hónapról hónapra egyre több fogy belőlük, ami egyrészt értelemszerű, hiszen új, még mindig felfutó termékkategóriáról beszélünk, másrészt a gyártók is próbálják ebbe az alternatív irányba tolni a fogyasztókat azzal érvelve, hogy a füstmentes termékek kevésbé károsak az egészségre.

A fogyasztási statisztikák az elmúlt években úgy néztek ki, hogy

  • 2020-ban 802 millió,
  • 2021-ben 1594 millió,
  • 2022-ben 2591 millió,
  • 2023-ban 3007 millió,
  • 2024-ben pedig már 3389 millió szál, hevítésre szánt dohányterméket értékesítettek a trafikokban.

Az idén viszont ez a rekorddöntő sorozat szinte biztosan megszakad: 2025 júliusáig, tehát az év első hét hónapjában 1675 millió eladott szálnál tartottunk, ami 273 millióval kevesebb, mint az előző év azonos időszakában – akkor júliusig 1948 millió szálat vettek már a fogyasztók.

Kifejezetten feltűnő a forgalmi visszaesés, ha a tavalyi és az idei év azonos hónapjait hasonlítjuk össze. Májusban, júniusban és júliusban nagyságrendileg egyaránt 70–80 millióval csökkent az eladott mennyiség 2024-ről 2025-re. És bár ez elsőre érthetetlennek tűnik, mégis van rá reális magyarázat.

Nem tűnt el, csak átalakult a fogyasztás

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Halálra szúrtak egy embert Nagykanizsán
Négymillió szórólapot küld szét a Fidesz az országban a „Tisza-adóról”, Kocsis Máté szerint Magyar Péter ettől majd „idegbe jön”
Orbán kiállt Katar szuverenitása mellett pár nappal azután, hogy Magyarország szövetségese, Izrael légicsapást mért az arab országra
Orbán Viktor: Itt mindig minden kiderül
Súlyos baleset a Győr Rallyn, nézőket sodort el két összeütköző autó
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik