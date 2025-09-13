Éles fordulat történt a magyarok dohányzási szokásaiban

Váratlan fordulat történt 2025-ben a magyarok dohányfogyasztási szokásaiban, amelynek a hátterében egy új szabályozás áll – egyebek mellett ez derül ki a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által lapunknak megküldött adatokból.

A hevítéses dohánytermékekre a megjelenésük óta jellemző volt, hogy nemcsak évről évre, de hónapról hónapra egyre több fogy belőlük, ami egyrészt értelemszerű, hiszen új, még mindig felfutó termékkategóriáról beszélünk, másrészt a gyártók is próbálják ebbe az alternatív irányba tolni a fogyasztókat azzal érvelve, hogy a füstmentes termékek kevésbé károsak az egészségre.

A fogyasztási statisztikák az elmúlt években úgy néztek ki, hogy

2020-ban 802 millió,

2021-ben 1594 millió,

2022-ben 2591 millió,

2023-ban 3007 millió,

2024-ben pedig már 3389 millió szál, hevítésre szánt dohányterméket értékesítettek a trafikokban.

Az idén viszont ez a rekorddöntő sorozat szinte biztosan megszakad: 2025 júliusáig, tehát az év első hét hónapjában 1675 millió eladott szálnál tartottunk, ami 273 millióval kevesebb, mint az előző év azonos időszakában – akkor júliusig 1948 millió szálat vettek már a fogyasztók.

Kifejezetten feltűnő a forgalmi visszaesés, ha a tavalyi és az idei év azonos hónapjait hasonlítjuk össze. Májusban, júniusban és júliusban nagyságrendileg egyaránt 70–80 millióval csökkent az eladott mennyiség 2024-ről 2025-re. És bár ez elsőre érthetetlennek tűnik, mégis van rá reális magyarázat.

Nem tűnt el, csak átalakult a fogyasztás