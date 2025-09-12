mávvasútvonatkisiklott
A kisiklott vonat utasa úgy érezte, mintha bukdácsolna alatta

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 09. 12. 17:12
Adrián Zoltán / 24.hu

Úgy érezte, mintha bukdácsolna alatta a vonat, majd egyszer csak dőlni kezdett a szerelvény mondta annak a vonatnak az egyik utasa a Telexnek, amelyik péntek reggel siklott ki Vác és Balassagyarmat között Magyarkúton. A balesetben ketten sérültek meg, mindketten a MÁV dolgozói, az utasoknak nem esett baja.

A 65 éves nő korábban többször utazott ezen a vonalon, de most úgy érezte, mintha romlott volna a pálya állapota. A nő azt mondta a lapnak, nagyon stresszes volt, már érzi, mit élhetnek át egy nagyobb vonatbaleset közben az utasok.

A lapnak arról beszéltek, egy várandós nő is utazott a harmadik kocsiban, de neki sem lett baja. A két sérült MÁV-dolgozó közül az egyik leesett az ülésről, aztán a vonat padlóján gurulni kezdett, amikor a szerelvény letért a sínekről. A lap szerint egy helyi politikus vitte őket tovább autóval, miután a helyszínre ment segíteni.

