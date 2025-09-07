Török Gábor szerint sok jó mondat hangzott el Kötcsén, de egyet kiemelt

Sok jó mondat hangzott el ma, írta Török Gábor a közösségi médiában a kötcsei eseményekről vasárnap este. A politikai elemző Orbán Viktor beszédéből mégis kiemelt egyet, amit szerinte talán a legérdekesebb volt. A miniszterelnök idézett mondata így hangzott:

Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek, mostantól mindenki tegyen meg mindent, amit tud, ismernek engem, nem vagyok ember, aki fenyegetőzik és durváskodik, de semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és miden el lesz rendezve

A 24.hu Törökülés című műsorában hamarosan Török Gáborral elemezzük a napot. Hogy miért érdekes ez a mondat, hétfőn alighanem kiderül.