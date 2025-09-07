Kötcsén rúgja be a politikai évadot a két legnagyobb magyar párt

A piknik helyszínén a sajtónak – főleg a nem kormánypártinak – általában annyi jut, hogy levideózhatja, -fotózhatja a rendezvényre érkezőket, de a legtöbben nem állnak szóba az újságírókkal. Tavaly azonban nagy meglepetésre a miniszterelnök válaszolt néhány kérdésre, a Tiszával kapcsolatban pedig, utalva a 2024-es európai parlamenti választásra, azt mondta:

„Volt egy választás, kaptak egy elég jelentős bizalmat. Sok sikert kívánok!”

Szavaiból az is kiderült, hogy az EP-választás 45:30-as eredményével 2026-ban is kiegyezne – a sors furcsa fintora, hogy a legtöbb közvélemény-kutató mérései alapján jelenleg a Tisza áll közelebb a 45-höz, és a Fidesz a 30-hoz.

Az idén megint egy kicsit más lesz a helyzet, ugyanis a korábbiaktól eltérően a rendezvényt egy élő közvetítés segítségével bárki nyomon követheti.