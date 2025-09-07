Kötcsén rúgja be a politikai évadot a két legnagyobb magyar párt

Orbán hazarepült
A futballválogatott dublini meccséről tért haza szombat éjjel. Ferihegyen fotózták le, amint kiszáll ugyanabból a magángépből, amellyel az év elején Jászai Gellért 4iG-vezér és Orbán lánya, Orbán Sára a Maldív-szigetekre repült:
Gyalog vette célba Kötcsét, méghozzá egy másik szimbolikus politikai helyszínről, Balatonőszödről. A két település közti távolság 10,5 kilométer:
Az már az előzetes információkból kiderült, hogy nem lesz egyszerű Kötcsén közlekedni vasárnap. A rendőrség tájékoztatása szerint lezárásra kell számítani a Kossuth Lajos utcán, amelyen keresztül nem csak a Dobozy-kúriát, hanem a Tisza-rendezvénynek helyet adó Hősök terét is meg lehet közelíteni, ráadásul az M7-esről levezető főúthoz az előbbi van közelebb. Aki tehát ingázna a két helyszín között, annak lehet, hogy nagyot kell kerülnie és – stílusos módon – a Magyar utcán keresztül kell megközelítenie Magyar Pétert és társait.
Az eddigi években szeptember elején azért irányult Kötcsére a figyelem, mert a Fidesz itt tervezte meg a következő politikai évad menetrendjét. Az idén azonban Magyar Péter és a Tisza Párt egy párhuzamos rendezvényt szervezett, ami nemcsak azért fontos, mert több közvélemény-kutatás szerint is a Tisza jelenleg népszerűbb a kormánypártoknál, hanem azért is, mert a pártelnök ígérete szerint itt mutatják be az ellenzéki alakulat új arcait, így kérdés, hogy a politikai riválisok közül melyik félnek sikerül nagyobb show-t csinálnia.
A piknik helyszínén a sajtónak – főleg a nem kormánypártinak – általában annyi jut, hogy levideózhatja, -fotózhatja a rendezvényre érkezőket, de a legtöbben nem állnak szóba az újságírókkal. Tavaly azonban nagy meglepetésre a miniszterelnök válaszolt néhány kérdésre, a Tiszával kapcsolatban pedig, utalva a 2024-es európai parlamenti választásra, azt mondta:
„Volt egy választás, kaptak egy elég jelentős bizalmat. Sok sikert kívánok!”
Szavaiból az is kiderült, hogy az EP-választás 45:30-as eredményével 2026-ban is kiegyezne – a sors furcsa fintora, hogy a legtöbb közvélemény-kutató mérései alapján jelenleg a Tisza áll közelebb a 45-höz, és a Fidesz a 30-hoz.
Az idén megint egy kicsit más lesz a helyzet, ugyanis a korábbiaktól eltérően a rendezvényt egy élő közvetítés segítségével bárki nyomon követheti.
Nem, nem lesz otthon – mondta a volt miniszterelnök a Telexnek kedden.
Dobrev Klára májusban közölte egy, a Facebookra feltöltött bejegyzésben, hogy Gyurcsány Ferenc lemond a képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, és a jövőben a választásokon sem indul. A posztból az is kiderült, hogy Gyurcsány és Dobrev elválnak.
A volt kormányfő a Telexnek azt is kijelentette, hogy a politikáról továbbra sem nyilatkozik.
A Fidesz-pikniknek a 18. században, barokk stílusban épült kisnemesi kúria ad otthont. Nevét a jelenlegi tulajdonosáról, Dobozy Miklósról kapta. Az épület parkjában feketefenyők, és 100–120 éves hársfák biztosítják a kellemes hangulatot még a szeptember eleji nyárias melegben is.
Maga Kötcse a siófoki járásban található, nem messze a Balatontól. Korábban Dés László zeneszerzőnek is itt volt háza, amelyet aztán a 2000-es évek végén Gyurcsány Ferenc és akkori felesége, Dobrev Klára vásároltak meg.
A címben szereplő mondat az ötödik Polgári Pikniken hangzott el a mostani miniszterelnök, akkori ellenzéki vezér szájából, aki a Somogyi Hírlapnak az Arcanumra feltöltött cikke szerint egy kéthetes amerikai út után utazott el Kötcsére.
A Fidesz elnöke olyan, most is aktuális dolgokról beszélt, hogy szükségesnek tartja az orosz energiát Magyarország számára, de először kell építeni egy olyan vezetéket, amely nem Oroszországból jön, és így csökkenti az oroszoktól való függőséget.
Az már a Népszabadság beszámolójából derül ki, hogy Orbán Viktor rendreutasította a Magyar Nemzetet, mert az egy Gáz címmel megjelentetett vezércikkben „nekirontott az atlantista, »neokon« fideszes külpolitikusoknak, elsősorban Németh Zsoltnak”, illetve Martonyi János akkori külügyminiszternek.
A 2006-os pikniken Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója párhuzamot vont az 1956-os és az akkori helyzet között, derül ki a Népszabadság beszámolójából, amelyet az Arcanum őrzött meg az utókornak. A történész szerint sem ’56-ban, sem ötven évvel később nem volt felelős kormánya Magyarországnak, és úgy látta, hogy érlelődik a „nemzeti forradalom”, amely talán el is söpri a Gyurcsány-kormányt.
Orbán Viktor azonban nem értett egyet a párhuzammal, és azt is egyértelművé tette – olvasható a cikkben –, hogy nem a holdudvarnak kell kialakítania a Fidesz stratégiáját, a kormánnyal szembeni határozott alternatíva és konkrét szakmai program kidolgozására vonatkozó javaslatokra pedig azt válaszolta, hogy „mindennek eljön az ideje”.
Gulyás Gergely kancelláriaminiszter néhány éve A Polgári Magyarországért Alapítvány 15 éve című, a pikniket szervező alapítványról szóló kötetben a következőképpen beszélt a rendezvényről a 80 évvel ezelőtti Szárszói Konferenciára utalva:
„Kötcse a modern Szárszó. Ahogy annak idején a nemzet ügyeiről 1943-ban is kellett tanácskozni egy nagyon is tragikus időszakban, úgy most, a rendszerváltozás után 30 évvel is elengedhetetlen, hogy az országnak legyen egy szellemi elitje, amely szóba áll egymással és – egyetértve vagy vitatkozva – a jelen és a jövő nagy kérdéseire választ keres.”
A Fidesz 2004 óta piknikezik Kötcsén, és hagyományosan szeptember első szombatján, idén azonban vasárnap gyűlnek össze a kormánypárti politikusok és a közeli holdudvar tagjai, hogy meghallgassák Orbán Viktor iránymutatását a következő politikai évadra. Az elmúlt több mint két évtizedben 17-szer tartották szombaton, 5-ször vasárnap és egyszer pénteken a rendezvényt.