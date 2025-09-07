Orbán Viktor: Az Európai Unió egy nemes kísérlet lehangoló eredménnyel

Amikor 2008-ban valaki ránézett a világgazdaságra, hogy a világ teljes gazdasági teljesítményének az USA 23 százalékát adta, az EU pedig 25,4 százalékát. Ha ránézünk a 24/25-ös adatokra, akkor az USA 27, mi a 17 százalékát adjuk a világgazdaságnak. 2008-tól 2025-ig történt ez

– mondta Orbán Kötcsén.

Hogy nem ott vagyunk, ahol az amerikaiak, az azt jelenti, hogy minket rosszul vezettek. Ez kizárólag az elhibázott európai politikának köszönhető. Erre alapozom a tézisemet: az EU jelenleg a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett. Ha ez így megy tovább, akkor az EU története úgy vonul be a történelembe, mint egy nemes kísérlet lehangoló eredménnyel. De akkor mi volt az EU eredeti célja? Hogy az EU egy világgazdasági tényező legyen. A terv az volt, hogy létrehozzuk a világ legnagyobb szabadkereskedelmi egyezményét Lisszabontól Vlagyivosztokig. Mi van helyette? Az Egyesült Királyság kilépett. Oroszország Kína oldalán van és az a remény, hogy köztük majd konfliktus jön létre, egy teljesen délibábos remény, mert ha valaki ránéz a gazdaságaik szerkezetére, észreveszi, hogy ezek komplementerek. Oroszországot nem tudtuk a magunk oldalán tartani és a törököket is otthagytuk a szürke zónában.

Miért nem sikerült az európai terv? – kérdezi Orbán, majd meg is válaszolja.

Az Európai Unió 30 éve még nem EU volt, hanem közös piac. Az volt a gondolat, hogy ebből a közös piacból csináljunk egy gazdasági és politikai uniót, amihez a kiválasztott eszköz az euró vagyis a közös pénz volt. Ha van közös pénzünk, lesz közös költségvetésünk, ha az is van, lesz közös államunk. Ez az egész azért bukott meg, mert a közös monetáris politika mellé nem társult közös költségvetési politika. Ebből az következik, hogy előttünk van a 2028-35-ös költségvetés megalkotásának feladata és ha sikerül is elfogadni, ami felől komoly kétségeink lehetnek, akkor ez lesz az EU utolsó költségvetése – ha ez így folytatódik. Az eurózóna felbomlik, ami egy zavaros és bonyolult folyamat lesz.

Van kiút? – kérdezi Orbán.