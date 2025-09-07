Nem szégyellik magukat? – mondta Menczer Tamás az újságíróknak, akik szerinte nem azt kérdezik, amit kell

Megkérdezte a Fidesz kommunikációs igazgatóját, Menczer Tamást az ATV újságírója, hogy Magyar Péter miatt közvetítik-e a találkozók történetében először élőben Orbán Viktor kötcsei beszédét. Menczer a kérdésre úgy válaszolt, hogy nem, majd azt mondta: anélkül, hogy bármilyen módon a személyében bántani szeretné, úgy látja, hogy az újságíró, aki a kérdést feltette, az ATV-t képviseli.

Az Fidesz kommunikációs igazgatója így folytatta:

Nem szégyellik magukat? Önök egy húszperces interjúban a Tarr-botrányról, a hazugságokról, és a Tisza-adóról nem kérdezték meg Magyar Pétert. Ne haragudjon, először ez intézze!

Az újságírók a kormánypárti politikus szavai miatt érezhetően meghökkentek, ami a videóból is kiderül. A felvételt megosztották Menczer Tamás Facebook oldalán, a Fidesz sajtóközpontja pedig ki is küldte azt a szerkesztőségeknek.

