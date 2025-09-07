Megkérdezték Magyar Pétert, hogy Hadházy indulhat-e Tisza előválasztásán

Magyar Pétert a beszéde utáni sajtótájékoztatón megkérdezték, továbbra is tartja-e azt az álláspontját, hogy Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő nem indulhat a Tisza előválasztásán. Magyar szerint úgy tűnik, ez örök slágertéma marad.

Nem tudunk azzal azonosulni, aki azt mondja, hogy nem lehet nyerni a választáson

– mondta Magyar Péter utalva Hadházy Ákosra, hozzátéve: nem érti, aki így gondolja, miért akar elindulni a választásokon, pláne a Tisza előválasztásán. A képviselőt, mint mondta, azért hívta meg korábban a köztévénél tartott tiszás tüntetésre, mert Hadházy nagyon sokat küzdött a közmédia függetlenségéért.

Az országgyűlési képviselő-jelöltjeinknek olyanoknak kell lenniük, akik nem érintettek az elmúlt 10-15 évben

– fogalmazott, bár újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy Hadházy tevékenységében nem lát kifogásolni valót.