fideszkötcsekötcsei piknikmagyar péter
A következő élő közvetítés része Magyar Péter Kötcsén: Gyurcsány balról, Orbán jobbról ölelte Putyint

Megkérdezték Magyar Pétert, hogy Hadházy indulhat-e Tisza előválasztásán

Farkas Norbert / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2025. 09. 07. 14:14
Farkas Norbert / 24.hu

Magyar Pétert a beszéde utáni sajtótájékoztatón megkérdezték, továbbra is tartja-e azt az álláspontját, hogy Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő nem indulhat a Tisza előválasztásán. Magyar szerint úgy tűnik, ez örök slágertéma marad.

Nem tudunk azzal azonosulni, aki azt mondja, hogy nem lehet nyerni a választáson

– mondta Magyar Péter utalva Hadházy Ákosra, hozzátéve: nem érti, aki így gondolja, miért akar elindulni a választásokon, pláne a Tisza előválasztásán. A képviselőt, mint mondta, azért hívta meg korábban a köztévénél tartott tiszás tüntetésre, mert Hadházy nagyon sokat küzdött a közmédia függetlenségéért.

Az országgyűlési képviselő-jelöltjeinknek olyanoknak kell lenniük, akik nem érintettek az elmúlt 10-15 évben

– fogalmazott, bár újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy Hadházy tevékenységében nem lát kifogásolni valót.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
„Nem véletlenül utálja őt fél Magyarország” – kiakadt Tóth Gabi kritikáját hallva a Megasztár hazaküldött versenyzője
Magyar Péter Kötcsén: Gyurcsány balról, Orbán jobbról ölelte Putyint
„Nem fogom arrébb rakni a házunkat!” – két méter híján végtelen szabadság a rejtett dunakeszi vízi faluban
Ma este teljes holdfogyatkozás lesz: mutatjuk, mikor és hogyan lehet megfigyelni
Magyar Péter Kötcsén: Gyurcsány balról, Orbán jobbról ölelte Putyint
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik