- Budapestről Brac szigetét érintve repült Dublinba egy magánrepülő
- Orbán Viktor Dublinból nézi a válogatott meccsét, a stadion elé tüntetést szerveznek ellene
- 21 Kutatóközpont: a tavaly a Fideszre szavazók 83 százaléka tart ki a kormánypárt mellett
- Kiderült, mikor beszél Orbán Viktor Kötcsén
- Ötös lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok
- Vb-selejtező: Írország – Magyarország 0-2 (élő)
- Krúbi Orbánról: Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit
- Gulyás Gergely: Aki ilyet tesz, semmilyen normális közösségben nem tűrhető meg
- A Pécs Pride-ot is betiltotta a rendőrség
A nap legfontosabb hírei – 2025.09.06.
YouTube / Kisgépes csatorna
A képen egy másik, de szintén a Vistajet érdekeltségébe tartozó Embraer Legacy 650E látható.
YouTube / Kisgépes csatorna
A képen egy másik, de szintén a Vistajet érdekeltségébe tartozó Embraer Legacy 650E látható.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!