Krúbi Orbánról: Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit

A 2026 őszéig hosszabb szünetre készülő Krúbi (Horváth Krisztián) pénteken a Budapest Parkban adott koncertet, ahol ismét aktualizálta Orbán, verd ki a Ferinek című dalát.

Az énekes-rapper monológjában kitért arra, hogy Gyurcsány Ferenc húsz év után végre „elment” (visszavonult), majd így folytatta a nyilvános mosdóban játszódó történetet: „Megpillantom Orbánt, ahogy ott ácsorog megszeppenve / Húsz évig a markában Feri fasza volt a fegyver / De Feri elment, és most ott áll üres kezekkel / Így a mosdó népével szemben védtelen maradt / Az emberek éhesek, ő pedig elég szaftos falat / Összeszorul a szívem, megsajnálom a kis ducit / Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit.”

Ezután a közönség soraiból megszólalt az idén nyáron a fesztiválokon hagyománnyá vált „Mocskos Fidesz!”

Emlékezetes, hogy Majka a júliusi Campus Fesztiválon a Bindzsisztán miniszterelnökéről szóló, Csurran, cseppen című száma végén egy mikrofonnal eljátszotta, hogy fejbe lövik. A jelenet botrányt okozott, a kormánypárti véleményformálók szerint a rapper Orbán Viktor kivégzésére utalt, amire a miniszterelnök is reagált.