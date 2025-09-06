Budapestről Brac szigetét érintve repült Dublinba egy magánrepülő

Péntek délután Budapestről repült Dublinba a Vistajet üzleti légitársaság Embraer Legacy 650E típusú repülőgépe.

A nyilvánosan elérhető repülési adatok alapján az ír fővárosba vezető utat azonban egy déli irányú kitérővel tette meg a bérelt gép: fél 5-kor leszállt a horvátországi Brac szigetén, ahol alig fél órát tartózkodott, majd repült tovább Dublinba, ahol este 7 óra után landolt.

Mint ismert, szombat este az ír fővárosban játszik vb-selejtezőt a magyar labdarúgó-válogatott, és a mérkőzést a helyszínen nézi meg Orbán Viktor miniszterelnök is, aki már Dublinban tartózkodik, és sűrű a programja, mert vasárnap délután pedig a kötcsei pikniken mond beszédet. Az is tudható, hogy a kormányfő éppen Brac szigetén töltötte a szabadságát (nem először), ahová egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magánrepülőgéppel utazott munkatársaival augusztus 21-én.

Ezek ismeretében megkérdeztük a Kormányzati Tájékoztatási Központot: a miniszterelnök utazott-e pénteken Brac szigetéről Dublinba, és ha igen, ki bérelte a szóban forgó repülőgépet, illetve mennyit fizetett a használatáért (a braci kitérőért) Orbán Viktor?

A repülőgép egyébként egy brazil gyártmányú Embraer ERJ-135BJ Legacy 650E, amely a magánrepülőgépek kölcsönzésével foglalkozó máltai Vistajet flottájához tartozik. Tizenhárom utast tud szállítani, és 850 kilométer per órás sebességre képes.

Korábban a kormányzat is bérelt már repülőt a több száz géppel rendelkező Vistajettől. Az Átlátszó írta meg, hogy egy 2021-es, Kambodzsába és Thaiföldre tervezett útra, amelyet Szijjártó Péter koronavírus-fertőzése miatt félbe kellett szakítani, a máltai társaságtól kölcsönzött egy Bombardier Global 6000-t a külügyminisztérium 140 millió forintért.

Orbán Viktor, amikor 2018-ban a parlamentben megkérdezték, nem tartja-e aggályosnak, hogy a klubtulajdonos Garancsi István luxusgépével utazott a Videoton Bajnokok Ligája-selejtező meccsére Bulgáriába, úgy válaszolt:

Harminc év óta mindig is így mentem, jövő héten is így fogok menni, és az azutáni hetekben is így fogok menni.

Meggyőződésem, hogy a magyar miniszterelnök, ha olyan nemzetközi esemény van, amely Magyarországot érinti, legyen szó sportról, kultúráról vagy gazdaságról, akkor igenis legyen ott. A sport nekünk fontos – eddig is ott voltam, ezután is ott leszek, és hiába támadnak akár minden héten, a következő alkalommal is – ha a munkám meg az időm engedi – el fogok menni.”